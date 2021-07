Mayans MC avrà una quarta stagione

Mayans MC 4 si farà

Mayans MC 4 ci sarà. La notizia è giunta lunedì 3 maggio, quando la rete via cavo FX ha ufficializzato il rinnovo per la quarta stagione. Al timone ci sarà ancora una volta Elgin James (Little Birds), co-creatore della serie e produttore esecutivo.

“Sono profondamente grato a FX e 20th per averci permesso di continuare a raccontare le storie dei personaggi che io e Kurt Sutter abbiamo creato e che il nostro cast e la troupe hanno portato a nuove vette nella terza stagione”, ha detto Elgin James, aggiungendo: “Nella quarta stagione non vediamo l’ora di immergerci più a fondo nelle verità di ogni personaggio, esplorando il pericolo del mondo infiammabile in cui vivono e che ogni scrittore, membro del cast e troupe valuti il ​​nostro ruolo di narratori”.

Quando esce Mayans MC 4

J.D. Pardo (a destra) interpreta EZ Reyes in una scena di “Mayans MC”. Credits: Fox.

Quando esce la quarta stagione di Mayans MC? I nuovi episodi sono attesi al debutto nel corso del 2022 su FX e Hulu negli Stati Uniti, e successivamente su Fox in Italia, salvo cambiamenti di destinazione per la messa in onda nel nostro Paese.

Trama di Mayans MC 4

La serie segue la vita di Ezekiel “EZ” Reyes (JD Pardo), un membro appena reclutato dal Club dei Mayans M.C. al confine tra California e Messico. Un tempo pieno di speranze e con il sogno americano bene in vista, EZ e suo fratello Angel (Clayton Cardenas) si sono riavvicinati dopo aver scoperto la verità dietro l’omicidio della loro madre mentre il loro padre Felipe (Edward James Olmos) lotta per conciliare le scelte che lui e le sue figli hanno fatto.

Dopo che l’assistente procuratore distrettuale degli Stati Uniti Lincoln Potter (Ray McKinnon) ha minacciato di espellere Felipe dagli Stati Uniti, EZ e Angel hanno scelto di sfruttare le informazioni incriminanti per proteggerlo piuttosto che per liberare la leader ribelle Adelita (Carla Baratta) dalla custodia federale, costringendola a dare alla luce il figlio di Angel mentre si trova in cella.

Nel frattempo, Miguel Galindo (Danny Pino) ​​viene lasciato nel suo dolore a seguito della perdita di sua madre, le circostanze della cui morte sembrerebbero puntare al suicidio. C’è chi, invece, sospetta che si sia trattato di omicidio. Nel frattempo, i Maya cercano vendetta sui loro rivali, i Tijuana M.C. Vatos Malditos, dopo un attacco a sorpresa al club. Quello che scopriranno è il corpo di un Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original – bisognerà pagare per questo affronto.

Cast di Mayans MC 4

Nel cast della quarta stagione ci aspettiamo di ritrovare J.D. Pardo (Ezekiel “EZ” Reyes), Antonio Jaramillo (Michael “Riz” Ariza), Carla Baratta (Carnalita), Clayton Cardenas (Angel Reyes), Edward James Olmos (Felipe Reyes), Gino Vento (Nestor), Michael Irby (Bishop Losa), Raoul Max Trujillo (Taza Romero), Richard Cabral (El Coco Cruz), Emilio Rivera (Marcus Alvarez), Sarah Bolger (Emily Galindo) e Sulem Calderon (Gaby Castillo).

Mayans MC 4 in streaming

In streaming, la quarta stagione sarà disponibile su Sky on demand e NOW.