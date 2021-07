l’ultima-minaccia-di-lukashenko:-migranti-come-arma-contro-bruxelles

Chiuso in un angolo dalle sanzioni occidentali, Aleksandr Lukashenko prova a reagire giocando con le frontiere: spalanca ai migranti quella con la Ue, ma sigilla quella con l’Ucraina. La prima mossa il presidente bielorusso l’aveva annunciata il 22 giugno. «Vogliono che li proteggiamo dai contrabbandieri e dai trafficanti di droga – aveva detto riferendosi agli europei – anche al di là dell’Atlantico ci chiedono di non far entrare in Europa materiale nucleare.