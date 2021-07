l’italia-vola-in-semifinale,-belgio-ko-e-rivincita-con-la-spagna:-apprensione-per-spinazzola

Si torna a Londra! Una grandissima Italia supera per 2-1 il Belgio, numero 1 del ranking Fifa, e si qualifica per le semifinali di Euro 2020. Il 6 luglio a Wembley gli Azzurri di Roberto Mancini affronteranno la Spagna di Luis Enrique. L’Italia torna tra le migliori quattro squadre d’Europa nove anni dopo l’ultima volta, agli Europei del 2012 in Polonia e Ucraina. Allora a spezzare il sogno di Prandelli e i suoi ragazzi ci pensarono proprio le Furie Rosse.

Ma era un’altra Italia ed era un’altra Spagna. Questa volta a Londra saremo noi i favoriti, soprattutto alla luce di quanto fatto vedere fin qui. Un’altra prova magistrale degli Azzurri, capaci con il loro fraseggio di annientare l’artiglieria belga con i due spauracchi De Bruyne e Lukaku. Due gol bellissimi di Barella (il primo agli Europei) e del man of the match Insigne (al secondo centro nel torneo) coronano un primo tempo leggendario. Il gol di Lukaku su rigore (il quarto per lui) non scalfisce le certezze dell’Italia, che nella ripresa di fatto si limita a controllare le sfuriate dei Diavoli Rossi. Ma le parate più impegnative Donnarumma deve compierle nella prima frazione, segno che la ripresa è solo una lunga ed estenuante attesa (due i pericoli creati dai belgi con Lukaku) verso il più dolce dei triplici fischi finali dell’arbitro. Prosegue la maledizione del Belgio, che nonostante una squadra con campioni straordinari non riesce mai ad arrivare fino in fondo a un grande torneo.

L’infortunio di Spinazzola

Leonardo Spinazzola è uscito in lacrime al 32′ del secondo tempo di Italia-Belgio, gara valida per i quarti di finale di Euro 2020. L’azzurro è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare mentre stava inseguendo Thorgan Hazard. Il calciatore azzurro è uscito in barella dopo essere stato consolato dai compagni di squadra. Il suo Europeo è seriamente a rischio. Una brutta tegola per Mancini che rischia di perdere per gli ultimi, decisivi, 180 minuti, uno dei suoi giocatori migliori in questo torneo. Anche stasera, Spinazzola è stato decisivo: provvidenziale l’intervento sul tocco, sotto misura, di Lukaku. “Spinazzola? Speriamo che non sia grave, la dinamica non promette bene” ha commentato a fine gara il ct Roberto Mancini.

Mancini: “Mancano ancora due partite”

“Abbiamo meritato di vincere – ha aggiunto – i ragazzi sono stati straordinari nel gioco, abbiamo sofferto negli ultimi dieci minuti perché eravamo stanchi, potevamo fare qualche gol in più. Era una partita aperta, non c’è stata sofferenza, solo alla fine ma perché avevano speso tanto. Non abbiamo mai sofferto. Noi non avevamo un obiettivo minimo, ma cercare di fare il massimo. Mancano ancora due partite. La Spagna? Adesso godiamoci questa vittoria”.

© Riproduzione riservata