la-vita-secondo-jim-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

La vita secondo Jim in streaming su Star di Disney+

Cerchi le stagioni de La vita secondo Jim in streaming in italiano? Devi sapere allora che la celebre sitcom statunitense con Jim Belushi è disponibile con tutti gli episodi su Star di Disney+!

Ideata da Tracy Newman e Jonathan Stark, La vita secondo Jim è l’esilarante show sulle vicende del simpatico e buffo padre di famiglia Jim (Jim Belushi). Lui è il tipico americano devoto alla famiglia, innamorato della moglie Cheryl (Courtney Thorne-Smith) e dei suoi cinque figli Ruby (Taylor Atelian), Gracie (Billi Bruno), Kyle (Conner Rayburn), Gordon e Jonathan. Malgrado però la sua forte devozione, Jim ne combina sempre di mille colori mettendo così a dura prova la pazienza della moglie, e del suo migliore amico Andy (Larry Joe Campbell), alla ricerca nel frattempo della donna perfetta.

Trovi le otto stagioni complete della serie in italiano in esclusiva streaming su Star di Disney.

continua a leggere dopo la pubblicità

La Vita Secondo Jim. Credits: ABC/Disney Plus

La vita secondo Jim dove vederlo in italiano

Trasmessa negli Stati Uniti su ABC dal 2001 al 2009, According to Jim, nel titolo originale, è formata in tutto da otto stagioni per 182 episodi. Nel corso degli anni lo show ottiene 4 candidature ai Primetime Emmy Awards e 7 allo Young Artist Award.

In Italia La vita secondo Jim arriva per la prima volta in chiaro su Italia 1 e in seguito anche su Disney Channel e Fox. Tra i protagonisti della sit-com ricordiamo il mitico James Belushi nei panni del protagonista della serie insieme a Courtney Thorne-Smith, qui nel ruolo della paziente moglie Cheryl, e Larry Joe Campbell nei panni del cognato con il quale Jim finisce per combinare sempre qualche guaio. Presente in tutte le stagioni, persino nell’ottava come guest star anche Kimberly Williams-Paisley, sorella minore di Cheryl poco fortunata in amore.

Puoi rivivere tutte loro avventure in esclusiva streaming su Star di Disney+, la casa di Topolino che dal 23 febbraio 2021 aggiunge una nuova sezione dedicata all’intrattenimento generale.

continua a leggere dopo la pubblicità

Scopri l’intero catalogo di Star su Disney+ in Italia!