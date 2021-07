in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-3-luglio:-salvini-abbracciava-i-torturatori:-“grazie”

Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più attorno al sole, ma a Draghi. Qualunque evento dell’orbe terracqueo non viene più giudicato per ciò che significa in sé, ma per gli effetti che potrebbe avere sul governo Draghi. Che è l’unico metro di […]

Svolta 5Stelle Grillo cede ai big sul piano Conte. Comitato di 7 con Di Maio e Fico Per paura dello strappo. Mediazione. Sì del Garante ai gruppi parlamentari. Dentro Crimi, Patuanelli, Beghin, Crippa e Licheri: sospeso il voto sul direttorio

L’intervista “Sallusti mi caccia? Che paura. Fa il duce grazie a Palamara” Vittorio Feltri – Direttore editoriale di Libero

L’intervista “Il prossimo autunno non sarà drammatico. Adesso posso dirlo” Massimo Galli – Il virologo di Giampiero Calapà

Stretto di messina Impaurì la giuria del caso Bussi. Deciderà sulle penali del Ponte Toghe – Romandini assolse Montedison. Il Csm lo punì per le pressioni sui giurati. Ora stabilirà i risarcimenti chiesti da Salini per lo stop ai lavori

Tecnologia Tik Tok cancella gli under 13: ma per trovarli bisogna “spiarli” Paradosso – Ha rimosso 7 milioni di account: ma come?

Scout: gli abusi hanno un prezzo Sul sito dei Boy Scouts of America la notizia non è riportata. C’è però, in grande evidenza, il link al Youth Protection Training, il corso di preparazione per proteggere i ragazzi: sono 2.2 milioni dai 5 ai 21 anni, più 800 mila volontari che, idealmente, sarebbero lì per assolvere la grande missione, preparare alla vita. […]

Covid-19 – l’Estate del coronavirus La “Delta” cresce, l’Uefa la ignora Tokyo: Olimpiadi senza pubblico La pandemia – In Italia la variante è al 22,7% dei nuovi positivi, in Uk +46% in sette giorni. La Ue: “Vaccini ancora efficaci” di Fq

Processo Montante Capaci, carabiniere incastrato da chat: “Nuove indagini” Saranno due ufficiali dei carabinieri a contribuire a chiarire in aula l’origine dell’anonimo dvd recapitato agli investigatori nel 2018 che ha originato le accuse mosse nei confronti del luogotenente della Dia, Paolo Conigliaro, autore di una denuncia in Commissione Antimafia sul mancato scioglimento per mafia del Comune di Capaci collegato al sistema affaristico mafioso messo […]

14 morti sul mottarone Strage funivia, altri 11 indagati: “Omicidio, lesioni e attentato a sicurezza dei trasporti” La svolta nelle indagini è arrivata ieri: salgono a 12 gli indagati per il disastro della funivia del Mottarone, che il 23 maggio ha provocato 14 morti, fra cui 2 bambini. Un passaggio che di fatto allarga lo spettro delle indagini della Procura e dei carabinieri di Verbania dalla disattivazione dei freni d’emergenza alla rottura […]

Food delivery Rider, è illegittimo il contratto con Ugl usato da Deliveroo La sentenza – Il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso Cgil: l’intesa va disapplicata. Azienda condannata: atti discriminatori e anti-sindacali

La Consulta Mafiosi e terroristi indigenti? “Devono avere la pensione” Anche i condannati per mafia e terrorismo, se stanno scontando la pena fuori dal carcere, hanno diritto ai trattamenti assistenziali come il sussidio di disoccupazione o la pensione. La revoca di questi ultimi, ha stabilito la Corte costituzionale, è “illegittima”. Secondo i giudici, relatore Giuliano Amato, “è irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole […]

Serie A Mourinho, lo “Special One” sbarca a Roma Bagno di folla a Ciampino e Trigoria: “Daje!” L’era di José Mourinho è cominciata. A 59 giorni dall’annuncio del suo ingaggio, ieri attorno alle 14.30 il jet privato pilotato dal patron del club Dan Friedkin con a bordo il nuovo allenatore della Roma è atterrato all’aeroporto di Ciampino. Ad attendere il tecnico portoghese vincitore del Triplete (scudetto, Coppa Italia e Champions League) con […]

Afghanistan Bagram chiude: i Talebani avanzano, i civili si armano Questa volta se ne stanno davvero andando. Anzi, se ne sono già andati da Bagram, la base aerea che per quasi vent’anni è stata il fulcro della presenza militare Usa in Afghanistan: tutte le truppe Usa e Nato hanno lasciato l’installazione situata una cinquantina di chilometri a nord di Kabul. Molti militari americani saranno a […]

Proclami Erdogan, il Mediterraneo è “suo” Turchia – Confermata la presenza in Libia e le trivellazioni al largo di Cipro

Regno Unito La sorella uccisa dall’ultrà Brexit, lei vince il seggio per il Labour La notizia si può dare in due modi. Il primo: il Labour ha vinto l’elezione suppletiva di Batley e Spen, centro da 100mila abitanti del West Yorkshire, nel nord dell’Inghilterra che è l’equivalente socio-economico britannico del Sud Italia. Il secondo, più accurato: il Labour non ha perso Batley e Spen, roccaforte rossa dal 1997, che […] di SP

L’intervista “Ci vorrebbe un corso da Star” Matilda De Angelis protagonista al TFF – “In 5 anni è cambiato tutto”