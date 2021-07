hai-una-dipendenza-dallo-zucchero?-10-segnali-per-identificarla-e-come-combatterla

Lo zucchero è una sostanza gradevole al palato ma un po’ meno piacevole per gli effetti che, a lungo andare, ha sul nostro organismo, soprattutto quello raffinato. Sapete riconoscere i segnali di una dipendenza da zucchero?

Eccessive quantità di zucchero possono causare problemi al nostro corpo, farci prendere peso e portare alla comparsa di carie o insonnia. Sono molti gli alimenti in cui si nasconde lo zucchero (anche salati) che quotidianamente rischiamo di mangiare aumentando l’introito di questa sostanza senza rendercene conto.

Ma quali sono i sintomi che possono farci capire che abbiamo fatto il pieno di zucchero e che ne siamo ormai dipendenti? Ecco 10 segnali da non sottovalutare.

Problemi alla pelle

L’acne può essere un sintomo importante di una presenza eccessiva di zucchero nella propria dieta. Un grande consumo di questa sostanza può contribuire ad uno squilibrio degli ormoni femminili e causare come conseguenza la comparsa di acne. Lo zucchero, dal potere infiammatorio, può anche provocare danni a lungo termine alla pelle, portando alla comparsa di rughe e invecchiamento precoce.

Aumento delle carie

I dentisti e i genitori avvertono sempre i bambini piccoli che mangiare troppi dolci fa male ai denti. Ed è proprio così. I batteri presenti nella bocca si nutrono di zuccheri, creano acidi nocivi e distruggono lo smalto dei denti. Nelle cavità che si formano, poi, si può andare a generare un’infezione batterica con conseguente comparsa di carie.

Desiderio costante di zucchero

Una dipendenza da zucchero crea continuo desiderio di zuccheri e dolci. Il corpo reagisce a questa sostanza al pari di un farmaco e ne richiede sempre di più. Gli alimenti ad alto contenuto di zucchero, infatti, hanno dimostrato di attivare il cosiddetto sistema di ricompensa nel cervello, liberando la dopamina, simile a quella rilasciata da alcuni farmaci. Spesso non ci rendiamo neppure conto di trovarci in questa situazione.

Scarsa energia

Se all’inizio l’assunzione di zucchero ci dà una sensazione di carica, subito dopo questa sostanza ha la conseguenza di scaricare il nostro corpo delle sue energie. Il glucosio è infatti essenziale per la produzione di energia in tutto il corpo ma è importante mantenere i livelli equilibrati. Mangiando zuccheri, invece, sperimentiamo i cosiddetti picchi e i conseguenti crolli che ci fanno sentire decisamente stanchi e spossati.

Flautolenza

Sarebbe soprattutto il fruttosio, secondo gli esperti, a portare alla comparsa di flatulenza e gonfiore in quanto è uno zucchero che il nostro corpo non assorbe facilmente. I batteri e i lieviti nel nostro intestino producono gas quando il cibo non è digerito nel colon e dunque fermenta.

Alterazione del gusto

Le papille gustative, se eccessivamente sollecitate dal gusto dolce, si adattano all’alta percentuale di zuccheri che il corpo sta consumando e piano piano ne richiedono sempre di più per soddisfare le proprie richieste. La conseguenza è che, mentre prima un determinato cibo o bevanda si avvertiva particolarmente dolce, dopo un po’ di tempo, se si continua a consumare, sembrerà invece dal sapore normale e magari si aggiungerà ancora più zucchero.

Calo della libido

Alti livelli di zucchero nel sangue vanno a bloccare un gene responsabile della produzione di ormoni sessuali, causando un calo della libido. Gli uomini che consumano troppo zucchero potrebbero anche iniziare a soffrire di disfunzione erettile. Si è visto tra l’altro che tra il 50 e il 75% degli uomini che soffrono di diabete soffre anche di problemi di erezione, una percentuale di 3 volte superiore rispetto agli uomini sani.

Sistema immunitario debole

Troppo zucchero indebolisce le cellule del sistema immunitario. Quindi, mangiare troppi dolci, ci espone ad un maggior rischio di essere preda di virus e batteri. Una grande percentuale delle difese del nostro corpo si trovano infatti proprio nell’intestino ma, se seguiamo una dieta ad alto contenuto di zucchero, andiamo ad alimentare i batteri e i lieviti sbagliati che influenzano negativamente le difese del nostro corpo.

Aumento di peso

L’aumento di peso è uno dei segnali più evidenti che è necessario virare verso un’alimentazione più sana. Quando il nostro corpo deve gestire troppo zucchero è programmato per mantenerlo e conservalo in modo da poterlo trasformare in energia quando vi è bisogno. Nel frattempo, quindi, lo zucchero si deposita sotto forma di grasso in aree come ad esempio quella dello stomaco, dove tra l’altro l’accumulo lipidico mette maggiormente a rischio della comparsa di alcune malattie.

Insonnia

Anche problemi di sonno possono indicare la necessità di ridurre il consumo di zucchero. Se si mangiano dolci prima di andare a dormire sarà più difficile addormentarsi perché il picco di sostanze all’interno del sangue non favorisce il buon riposo.

Sullo zucchero potrebbe interessarvi anche:

Come disintossicare il corpo dallo zucchero

Non basta solo uno dei sintomi sopraelencati per dire che effettivamente si è dipendenti dalla zucchero ma sicuramente la presenza di molti di essi va valutata in questo senso. Nel caso si renda necessario disintossicarsi dagli zuccheri è bene farlo completamente per un periodo di almeno 21 giorni, tempo necessario all’organismo per smaltire e recuperare.

Durante il periodo di disintossicazione bisogna evitare il più possibile gli alimenti confezionati e trasformati, optando invece per cibi integrali e vivi come frutta e verdura. Si dovrebbe incrementare soprattutto il consumo di cibi ad alto contenuto di fibre che contribuiscono a mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue. Da evitare sono anche alcool, latticini, verdure amidacee come patate e mais.

Altri consigli per disintossicarvi dallo zucchero passo dopo passo li trovate qui. Una buona idea potrebbe essere sperimentare una più generica dieta detox.