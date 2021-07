gf-vip,-stefania-orlando-e-alfonso-signorini,-scambio-di-battute-e-alla-fine-lui-le-dice-…

Spread the love











Stefania Orlando è stata una delle grandi protagoniste della scorsa edizione de Il grande fratello vip e Alfonso Signorini l’ha molto apprezzata.

Tra i due è nato un bel rapporto tanto che quando Signorini doveva pensare agli opinionisti della prossima edizione, quella che partirà a settembre, ha pensato a lei. Poi il progetto non è più andato in porto e ora si conoscono i nomi ufficiali delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Stefania Orlando chiarisce il suo rifiuto ad Alfonso Signorini

Stefania Orlando ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in occasione della quale ha detto che nei suoi programmi futuri c’è il ritorno in Rai e, in modo particolare nel programma di Carlo Conti, Tale e quale show dove si cimenterà con canti e trasformazioni. E, a questo proposito, ha detto: «Per me la Rai è come una seconda casa, una famiglia acquisita. Ho iniziato a lavorarci nel 1997, ci sono praticamente cresciuta. Mi sento protetta. Inoltre, è un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti. Con lui ci si sente al sicuro».

Invece, a proposito dell’offerta che le aveva fatto Signorini, quella di essere la nuova opinionista dopo Antonella Elia e Pupo, la Orlando ha chiarito il suo rifiuto: “Mettiamo in chiaro una cosa, lo dico perché mi piace essere corretta quel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Io e Alfonso ne abbiamo parlato. C’è stata una proposta, ne abbiamo discusso. Non sono coincisi i tempi, nel frattempo ho preso altri impegni. Quindi la cosa non è andata a buon fine. Ma io non ho mai detto ‘no’. Posso dire che mi era stato offerto. Confermo la notizia e ne sono lusingata. Però, sono stata in quella casa per sei mesi e adesso mi serve una pausa”. E poi ha anche aggiunto: “Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è andata a buon fine! Io ad Alfonso Signorini devo moltissimo e non finirò mai di ringraziarlo”.

E poi ha anche aggiunto: “Non ho mai rifiutato una proposta di Alfonso, al quale io devo davvero tanto, forse tutto di questa mia rinnovata popolarità. Quindi non mi mettete in bocca parole che io non ho detto. Non c’è nessuno che sostituisca me sulla poltrona di opinionista del Grande Fratello. C’è stato un bel discorso fra me e Alfonso, che poi non è andato a buon fine. Grazie a tutti».

La replica di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, sentite le parole di Stefania Orlando ha replicato così: “Devo dire grazie a Stefania Orlando che ricostruisce la verità dei fatti. Con il desiderio di entrambi di tornare prima o poi a lavorare insieme”. E lei, di rimando, ha messo un cuore rosso.

Nel frattempo, fervono i preparativi per la nuova edizione del grande fratello vip che, oltre ad avere l’ufficialità dei nomi delle opinioniste, appunto Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha alcuni nomi dei concorrenti: Katia Ricciarelli, Giovanni Ciacci, Francesca Cipriani, Manuel Zardetto, Manuel Bortuzzo, Patrizia Pellegrino, Justine Mattera, Andrea Iannone, Barbara Bouchet e Miriana Trevisan.

Invece, a proposito dei progetti che riguardano la sua vita più intima, Stefania Orlando ha dichiarato: «Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi. Sento il bisogno di prendermi cura degli altri, di rappresentare questo punto di riferimento, soprattutto per persone più giovani di me. Per la prima volta nella vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo».

