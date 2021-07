FRIENDS: tutte le curiosità sulla serie tv

Tutte le curiosità su Friends!

Tutte le curiosità su Friends! Sono passati anni da quando il primo episodio di Friends ha debuttato sul network americano NBC e, anche dopo un bel po’ di tempo dalla sua fine, i fan continuano a ricordare le battute della loro serie preferita e a guardare ogni singola replica.

Siete sicuri di sapere tutto su questa serie?

Mettetevi alla prova con queste nostre 50 curiosità!

1. Poco tempo prima della realizzazione del pilot di Friends, Matthew Perry propose alla NBC un suo lavoro, chiamato Maxwell’s House, basato sulla vita di un gruppo di ragazzi ventenni.

2. Il suo progetto fu rifiutato perché troppo simile a Friends, ma gli fu proposto un ruolo, che lui accettò di buon grado!

3. Lo show ha cambiato nome moltissime volte: è passato da Insomnia Cafè, Friends Like Us, Six in One, fino alla scelta del titolo definitivo.

4. Tutti i titoli delle puntate iniziano sempre con TOW: The One With/When/Where, che in italiano si traduce come “Quella volta quando/dove/in cui”.

5. Ci sono però delle puntate che fanno eccezione: molte iniziano con TOI (The One In) o con TOA (The One After), mentre altre cambiano di molto, come l’episodio numero 100 (The One Hunderdth), il 5×01 (The One After Ross Says Rachel) e l’episodio finale (The Last One).