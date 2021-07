fare-videogiochi-in-italia,-il-caso-saturnalia

Santa Ragione è uno studio milanese di 3 persone che ha pubblicato 4 pluripremiati videogiochi sperimentali e un gioco da tavolo. Nel 2020 lo studio ha pubblicato giochi di autori italiani emergenti: il primo è stato Milky Way Prince – The Vampire Star, novella visuale semi-autobiografica.

Oggi Santa Ragione è concentrato nello sviluppo di Saturnalia, videogioco horror ambientato in Sardegna, supportato dalla Sardegna Film Commission, e Pietro Righi Riva, direttore creativo e co-fondatore, ci ha raccontato che “il progetto nasce dal desiderio di utilizzare il genere horror per raccontare storie che facciano riflettere, nel nostro caso sul presente e il passato del nostro paese. Saturnalia si svolge alla fine degli anni ’80 in Sardegna perché è il luogo perfetto per un horror”.

Sono gli anni in cui un’intera generazione si rivede, tra la contemporaneità e la tecnologia non ancora così invadente da rovinare la tensione con il costante squillo degli smartphone. E poi c’è l’entroterra sardo, “uno scenario remoto, poco conosciuto dal grande pubblico, pieno di storia e folklore, perfetto per racconti inediti e inquietanti basati su rituali e leggende millenarie – ci ha detto ancora Righi Riva – L’idea alla base del gioco è l’esplorazione di uno spazio labirintico infestato da una presenza maligna: per quanto sia un tema classico, ci ha permesso di reinventare il concetto di minaccia. Se in altri giochi horror fallire significa rieseguire una sequenza di gioco, in Saturnalia si è puniti solo dalla perdita dei punti di riferimento spaziali”.

Nel gioco il villaggio si trasforma e riconfigura ogni volta che tutti i protagonisti sono catturati, obbligando il giocatore a imparare e scoprire nuove strade e vie, scale e passaggi che collegano i diversi ambienti in cui si svolge la storia.

Nel titolo di Santa Ragione, la Sardegna è un collage ricco di suggestioni visive, come ci ha spiegato Righi Riva: “Il villaggio di Gravoi, in cui si svolge l’azione, è una località fittizia, ma costruita tramite un collage di scorci, luoghi, edifici e perfino siti archeologici dell’entroterra sardo. Raccontiamo storie forti e nel gioco introduciamo un folklore d’invenzione che sta alla base dell’horror, abbiamo preferito non associare al racconto un luogo specifico, anche per evitare di impadronirci impropriamente dei riti e delle maschere di una tradizione millenaria, che hanno un loro ruolo e significato che agli outsider non è dato di interpretare”.

Dal reale al virtuale: la creazione di alcuni ambienti di gioco

L’ambiente, dal reale al virtuale

Nel villaggio in cui si svolge il gioco compaiono un complesso minerario che è una fusione tra gli spazi del museo minerario di Iglesias e Porto Flavia, un castello medioevale che ricorda quello di Bosa e un sito nuragico simile quello di Santa Cristina. Tutti gli interni e gli elementi di arredamento, come le biografie dei personaggi, sono ricostruiti ispirandosi al tessuto storico dell’isola. Così come le lotte per i diritti dei minatori, al centro di una delle sottotrame, che legano i protagonisti agli eventi.

Saturnalia ha una direzione artistica che, come in tutte le opere di Santa Ragione, trascende il videogioco: “Dai primissimi momenti di concettualizzazione del progetto abbiamo collaborato con Marta Gabas, la nostra art director, scelta per i suoi straordinari lavori di scenografia teatrale. Siamo partiti da vari punti di riferimento, come il giallo all’italiana di Bava, Argento, Avati, con l’intenzione di creare uno spazio coerente che fosse realistico, ma in qualche modo sbagliato, sproporzionato, storto, scomodo, claustrofobico, che permettesse di realizzare scorci memorabili in cui avvengono fatti indicibili”.

L’idea di fondo omaggia l’espressionismo, nel cinema e nel teatro, dove le scenografie sono co-protagoniste, come lo è il villaggio di Gravoi: “Gabas ha curato non solo la forma e la struttura degli spazi, ma anche tutti gli elementi che li popolano, andando a recuperare per ciascuno materiale fotografico d’archivio o tratto dal nostro location scouting in Sardegna”.

Dal bando di Europa Creativa ai soldi di Epic Games

L’opera di Santa Ragione ha vinto il bando di Europa Creativa, poi lo studio ha aperto una collaborazione con la Sardegna Film Commission. E meno male, perché in Italia recuperare i fondi per sviluppare un certo tipo di videogiochi è complicato, come ci ha confermato Righi Riva: “Non esiste un modello ripetibile, dipende moltissimo dal progetto e dalle condizioni di mercato, che cambiano continuamente. Per quanto riguarda Saturnalia, il concept nasce proprio nel contesto del bando di Europa Creativa del 2017. Nonostante sapessimo di già di voler produrre un horror labirintico ambientato in Sardegna, in cui la luce dei fiammiferi svolge un ruolo importante, è durante la stesura di documentazione per il bando che molti elementi caratterizzanti hanno preso forma”.

Dopo Europa Creativa, anche Lorenzo Silva di Horrible Guild, casa di sviluppo e produzione di giochi da tavolo milanese, è entrato nel progetto come co-produttore, aiutando a finanziare lo sviluppo e contribuendo con importanti elementi di design. Successivamente, grazie alla coordinazione di Andrea Dresseno di Ivipro, progetto che mette in relazione produttori di videogiochi e gli enti del territorio italiano, i Santa Ragione sono entrato in contatto con la Sardegna Film Commission, che coordina e sponsorizza lo scouting sull’isola, che è il momento in cui lo studio raccoglie tutti i materiali video, audio e fotografici alla base delle ambientazioni del titolo, oltre alle interviste che compongono il background per gli elementi storici e culturali.

Infine il progetto è stato firmato per una distribuzione in collaborazione con Epic Games, che ha permesso di finanziare il suo completamento.