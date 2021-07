europei,-pochi-inglesi-a-roma-alla-vigilia-di-inghilterra-ucraina:-“non-avevamo-grandi-attese”.-e-le-varianti-non-preoccupano

Pochi tifosi stranieri per gli Europei a Roma. Venerdì pomeriggio il football Village in Piazza del Popolo è rimasto semivuoto per il match Svizzera – Spagna. Niente folla nell’area dedicata ai maxischermi dove si sono attardati a vedere la partita, per lo più italiani in attesa della sfida Belgio – Italia. “Nessuna paura, siamo tutti vaccinati” dice un ragazzo in maglia azzurra, in attesa di entrare ai gate della fan zone in compagnia dei suoi amici. Gli italiani non hanno paura della variante delta, anche perché di tifosi inglesi in città non ce n’è traccia.

Vuote anche le principali piazza del centro storico. Per bar e ristoranti, i tanti attesi Europei di calcio non si sono tradotti in un maggiore afflusso di turisti. “Si è visto qualche straniero tifoso della Svizzera, del Galles e della Turchia, ma non c’è questo grande movimento, soprattutto adesso con il blocco dei biglietti allo Stadio Olimpico”, racconta ,Emanuele Tudini ristoratore e titolare di una trattoria in piazza del Pantheon. A Campo dei Fiori le maglie nazionali quasi non si vedono tra gli avventori dei locali. Gli amanti del calcio presenti sono tutti concentrati davanti gli schermi del The Drunken Ship, dove il gestore Francesco Tuzio commenta: “Di tifosi in realtà non ne aspettavamo visto le varie restrizioni, ma ci accontentiamo di questa piccola ripresa”.