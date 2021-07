dritto-e-rovescio,-paolo-del-debbio-propone-a-mauro-corona-di-esserci-anche-da-settembre-ma-lo-scrittore-lo-gela-“dipende-dalla-berlinguer-…-”

Spread the love











Piuttosto esilarante quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di Dritto e rovescio, ovvero il programma condotto da Paolo Del Vecchio. Quest’ultimo sembra che nel corso dell’ultima puntata del suo programma ovvero Dritto e rovescio in onda su Rete 4, abbia voluto fare una proposta a Mauro Corona. Quest’ultimo come tutti sappiamo è un noto opinionista che per tanti anni è stato presente nel programma CartaBianca ovvero quello condotto da Bianca Berlinguer. Purtroppo alcuni mesi fa il noto opinionista è stato cacciato dalla trasmissione andata in onda su Rai 3 e da quel momento pare sia passato a Rete 4.

Dritto e rovescio, Paolo Del Vecchio “prenota” Mauro Corona per la prossima stagione

Come già abbiamo avuto modo di vedere però Paolo Del Vecchio nel corso dell’ultima puntata sembra che abbia voluto in qualche modo prenotare Mauro Corona affinché possa essere presente nella prossima stagione televisiva nel suo programma. La risposta del noto scrittore è stata piuttosto imbarazzante sotto certi punti di vista, visto che ha fatto ben intendere quali siano le sue preferenze. Ebbene, dalle parole che Mauro Corona ha utilizzato sembra proprio che quest’ultimo abbia un sogno ovvero quello di tornare nel salotto di Cartabianca e dunque da Bianca Berlinguer.

La risposta dello scrittore gela tutti “Prima sento Bianca”

“Oh, ascolta Mauro guardami bene negli occhi, a settembre ti voglio ritrovare qui eh”. Sono state queste le parole dichiarate da Paolo Del Vecchio nella speranza di poter convincere l’opinionista a confermare la sua presenza per la prossima stagione televisiva. Dopo essere rimasto piuttosto colpito dalle parole del conduttore, Corona sembra aver preso poco tempo e non ha nemmeno nascosto il fatto che la sua preferenza pare sia proprio quella di tornare dalla sua grande amica. “Paolo, vieni su che ne parliamo. Domani incontro Bianchina a Vicenza, vediamo che dice“. Queste infatti le parole utilizzate dal noto scrittore il quale non ha fatto mistero delle sue intenzioni. “No, no. Me lo dici ora, se no finisco la trasmissione, prendo la macchina e vengo a Erto. Vedi chi ti pare, alla Bianchina devi preferire il Bianchino, che sono io. Io a settembre ti aspetto, non fare il bischero”. Questa è la replica però di Paolo Del Vecchio che pare volesse una risposta proprio in quel momento e non sicuramente dopo che Corona avesse parlato con la Berlinguer.

Corona vuole tornare a Rai 3 dopo essere stato cacciato

Nonostante quindi quanto accaduto tra Corona e la conduttrice di Cartabianca, sembra che i due siano piuttosto legati da un affetto reciproco. Ricordiamo che lo scrittore venne cacciato dal programma dopo che aveva appellato la conduttrice come gallina, nel corso di una chiacchierata molto animata tra i due. Dopo quanto accaduto, il direttore di rete Franco Di Mare ha preso una decisione piuttosto irremovibile ovvero quello di allontanare lo scrittore che non ha potuto fare altro che accettare questa decisione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...