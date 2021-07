come-vendere-droga-online-in-fretta-3,-dal-27-luglio

Come vendere droga online in fretta 3 ci sarà

Come vendere droga online in fretta 3: Netflix rimane in in affari con Moritz.

La terza stagione della serie è già stata confermata dal colosso dello streaming a seguito dell’accoglienza entusiastica riservata dal pubblico di abbonati agli episodi della seconda, che hanno debuttato in piattaforma martedì 21 luglio in streaming a quasi quattordici mesi dall’esordio della prima.

È giunta martedì 28 luglio la notizia che Netflix ha già commissionato una terza stagione di Come vendere droga online (in fretta), la serie tedesca targata Netflix ispirata al caso realmente avvenuto a Leipzig nel 2015. Sono già in corso le riprese dei nuovi episodi a Colonia e dintorni.

Ancor prima che da parte di Netflix giungesse la conferma della terza stagione, il futuro della serie risulta tuttavia piuttosto roseo. In un comunicato diffuso in occasione dell’annuncio del debutto della seconda stagione, Netflix ha dichiarato che Come vendere droga online (in fretta) è la propria serie originale in lingua tedesca più guardata dai suoi abbonati in Germania.

Come vendere droga online (in fretta) non è solo apprezzata dagli abbonati Netflix in patria, ma anche dalla critica televisiva locale. Nell’arco di quest’ultimo anno la serie si è aggiudicata due Premi Romy, riconoscimenti dell’industria cinematografica e televisiva tedesca, per le categorie “Migliore serie televisiva” e “Migliore giovane attore” (quest’ultimo vinto dal protagonista Maximilian Mundt).

Non è tutto. Alla 56esima edizione dei Premi Grimme, le statuette dell’industria televisiva della Germania, Come vendere droga online (in fretta) si è portato a casa il premio per la categoria “Miglior programma per bambini e ragazzi”. Il Grimme Institute di Essen ha voluto premiare la serie per i suoi “dialoghi sofisticati” e la sua “messa in scena brillante”.

Il successo della serie che ha saputo mettere d’accordo critica e pubblico deve aver spianato la strada ad una terza (e magari ultima?) stagione di Come vendere droga online (in fretta).

Come vendere droga online in fretta 3 uscita, quando la vedremo

La terza stagione di Come vendere droga online (in fretta) debutta martedì 27 luglio 2021 su Netflix.

Le riprese della stagione 3 hanno già preso il via la scorsa estate, dovendo fare i conti con i protocolli sanitari di sicurezza da adottare sui set cinematografici e televisivi dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19.

Come vendere droga online in fretta 3 trama, anticipazioni

Ecco dove siamo rimasti con Come vendere droga online (in fretta) 2. Se nella prima abbiamo assistito alla fase di nascita, e nella seconda all’era di prosperità, una terza stagione di Come vendere droga online (in fretta) potrebbe raccontare la fine dell’impero di MyDrugs messo insieme da Moritz (Bundt) e dai suoi amici.

L’idea che la terza stagione possa essere quella conclusiva per Come vendere droga online (in fretta) deriva anche dall’età dei suoi protagonisti. All’inizio della serie Moritz e i suoi amici hanno diciassette anni: gli studenti in Germania si diplomano dalla scuola superiore tra i diciotto e i diciannove anni.

Nel suo terzo anno, Come vendere droga online (in fretta) potrebbe raccontare l’ultimo anno scolastico dei suoi personaggi e la disfatta di Moritz. Se quest’ultimo farà la fine di Shiny Flakes, la persona al centro del caso di cronaca giudiziaria a cui la serie si ispira, la serie potrebbe concludersi con lui dietro alle sbarre.

Come vendere droga online in fretta 3 cast, attori e personaggi

Nel cast della terza stagione sono stati riconfermati Maximilian Mundt (Moritz), Danilo Kamperidis (Lenny), Anna Lena Klenke (Lisa), Damian Hardung (Dan) e Lena Urzendowsky (Kira).

Nei nuovi episodi farà il suo debutto Langston Uibel in un ruolo non ancora reso noto.

A fianco a loro ritroveremo molto probabilmente anche Luna Baptiste Schaller (Gerda), Leonie Wesselow (Fritzi), Bjarne Mädel (Buba) e Lena Urzendowsky (Kira).

Come vendere droga online in fretta 3 episodi, quanti sono

Se il numero di episodi rimarrà invariato rispetto alle precedenti stagioni, anche Come vendere droga online (in fretta) 3 avrà sei capitoli.

La serie è creata da Philipp Käßbohrer e Matthias Murmann, i quali saranno anche al timone della stagione 3 in qualità di co-showrunner e produttori esecutivi. Produce lo studio tedesco bildundtonfabrik.

Come vendere droga online in fretta 3 streaming, dove la vedremo

Come vendere droga online (in fretta) 3 in streaming sarà un’esclusiva di Netflix: il titolo ha riscosso grande successo non soltanto in Germania, ma anche in Italia, Francia e Brasile.

Il rinnovo può rappresentare anche una mossa strategica per Netflix nella sua espansione nei territori di lingua tedesca. Con la conclusione di Dark e le mancate riconferme per Dogs of Berlin, Noi Siamo L’onda e Skylines, How to sell drugs online (fast) rimane attualmente l’unico baluardo tedesco tra le produzioni originali targate Netflix attualmente disponibili in catalogo.