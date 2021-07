calciomercato-juventus,-una-stella-riabbraccia-allegri:-battute-inter-e-milan

La Juventus è pronta al grande ritorno durante questa finestra di calciomercato. Andrea Agnelli è pronto a battere la concorrenza di Inter e Milan.

Massimiliano Allegri ha dato l’ok al ritorno (via Getty Images)

La Juventus è chiamata ad un calciomercato importante, visto che dopo nove scudetti consecutivi la squadra bianconera è riuscita a vincere solamente Coppa Italia e Supercoppa durante la stagione 2020-21. Il parco giocatori quindi dovrà soddisfare Allegri, per permettere all’allenatore di lavorare al meglio in vista della prossima stagione. Durante l’ultima annata, infatti, a deludere è stato proprio il centrocampo juventino. Andrea Pirlo ha avuto grandi difficoltà a stabilire un dominio al centro del campo.

Si parla di diversi addii, con Arthur pronto ad essere ceduto. Mentre un altro giocatore pronto a partire sembrerebbe essere Rodrigo Bentancur. Se per Arthur c’è l’idea di uno scambio con la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic, a sostituire Bentancur ci potrebbe essere un grande ritorno. Infatti la Juventus sta studiando come riportare Miralem Pjanic a Torino. Ma per farlo Agnelli dovrà battere la concorrenza di Milan ed Inter. Andiamo quindi a vedere la trattativa.

Calciomercato Juventus, Miralem Pjanic pronto al ritorno: la richiesta di Allegri

Colpo a centrocampo: si punta al ritorno di Pjanic (Foto: Getty Images)

Massimiliano Allegri avrebbe già individuato un obiettivo per il centrocampo, stiamo parlando di Miralem Pjanic. Il tecnico conosce già alla perfezione il centrocampista bosniaco che potrebbe subito dare un contributo importante. La scorsa stagione la Juventus lo ha venduto per 70 milioni, nello scambio che ha portato Arthur Melo a Torino. Inoltre Pjanic ha trovato pochissimo spazio alla corte di Koeman.

A riportare la notizia del possibile ritorno ci ha pensato il quotidiano ‘Sport‘. Infatti stando all’indiscrezione sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche Milan e Inter pronte ad acquistarlo. Mentre invece all’estero il Tottenham ha fatto un sondaggio. Gli Spurs infatti vorrebbero intavolare una trattativa con il Barcellona per il prestito. Vedremo se a breve la Juve metterà il piede sull’acceleratore per definire il ritorno di Pjanic a Torino.