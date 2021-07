Calciomercato Inter, Hakimi è già dimenticato: doppio colpo da sogno

Calciomercato Inter, la dirigenza è già alla caccia del sostituto di Hakimi. Si valuta un doppio colpo da sogno sugli esterni

Calciomercato Inter, è partita la caccia al sostituto di Achraf Hakimi (Getty Images)

Manca solo l’ufficialità, ma ormai Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del PSG. La tanto discussa cessione di un top player – dolorosa ma necessaria – è finalmente arrivata, per un affare totale da 71 milioni di euro con i bonus. Ora è tempo di pensare al sostituto sull’esterno destro, con tanti nomi sul taccuino di Marotta.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un summit a Milano Marittima tra Simone Inzaghi, Piero Ausilio e Dario Baccin. Sul tavolo di discussione il futuro del club, tra possibili rinforzi di livello e giocatori di prospettiva per puntare a far bene anche nei prossimi anni. Hakimi è già dimenticato, e si valuta un doppio colpo da sogno.

Calciomercato Inter, Bellerin e Marcos Alonso per le fasce

Hector Bellerin e Marcos Alonso per un doppio colpo da urlo sulle fasce (Foto: Getty)

Il nome caldo per sostituire Achraf Hakimi è quello di Hector Bellerin dell’Arsenal. Il giocatore spagnolo piace molto sia all’Inter che a Simone Inzaghi, e potrebbe arrivare in questa sessione di calciomercato. Lo stesso esterno dei Gunners ha già dato il suo benestare alla trattativa, e resta quindi esclusivamente da risolvere il nodo relativo alla formula. Il club londinese vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre Marotta sta provando a strappare un prestito con diritto di riscatto.

Ma non è finita qui. L’idea dell’Inter è quella di rinforzare anche la fascia sinistra e, in questo caso, l’obiettivo numero uno è Marcos Alonso del Chelsea. Per lui, i Blues chiedono una cifra non lontana dai 10 milioni di euro.