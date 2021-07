belen-mostra-il-suo-“paradiso”

Belen Rodriguez si trova in un piccolo e non troppo conosciuto luogo edenico, che lei stessa dice essere la sua “Idea di paradiso”.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono goduti delle rilassanti settimane in un bellissimo luogo sul Lago di Como. Con loro, anche la mamma e il papà di Belen e Santiago.

Un bel modo per attendere e prepararsi al meglio, in quella che è la “nuova” sfida – e gioia – della coppia: la nascita di Luna Marì.

Tutto sembra incerto sulla nascita della sorellina di Santiago, perché potrebbe “Avvenire da un momento all’altro”come la stessa Belen ha dichiarato rispondendo ad alcuni commenti sui social.

Intanto, comunque, il viaggio estivo di Belen Rodriguez all’insegna del relax, continua.

Belen Rodriguez ha pubblicato una storia su Instagram, dove dice di trovarsi nella sua vera e propria idea di paradiso.

Il bel luogo si trova sempre in Italia ed è l’Isola di Albarella.

Belen Rodriguez: ultimi giorni prima del parto

L’Isola di Albarella si trova nel parco del Delta del Po ed è immersa nella natura.

Belen stessa riconosce quanto questo luogo sia magico e lo descrive come un vero e proprio paradiso, come si vede dalla poetica storia postata dalla showgirl argentina su Instagram.

Nell’Isola di Albarella si possono trovare anche spettacolari fenicotteri rosa, daini, fagiani, lepri, scoiattoli… per non parlare della armoniosa vegetazione, che decora l’isola con magnifici colori e odori inebrianti.

Belen si trova quindi in questo magnifico luogo italiano e, nonostante abbia viaggiato e non poco, il luogo italiano sembra rappresentare, per la showgirl, il giusto luogo paradisiaco in cui passare gli ultimi giorni prima del parto.

Sì, perché prima o poi entro la metà di luglio, Luna Marì, seconda figlia di Belen e prima figlia di Antonino Spinalbese, verrà al mondo.

Intanto, i follower della showgirl sono davvero impazienti di avere sempre più news, infatti sui “pochi” post che ultimamente la showgirl pubblica (perché ha voluto alleggerire la presenza sui social per godersi la gravidanza) si possono leggere moltissimi commenti dei curiosi, ai quali Belen cerca di rispondere sottolineando che anche lei attende con ansia e senza certezze.

