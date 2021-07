I bastoncini di pesce al forno sono degli squisiti bocconcini di pesce persico, dal guscio croccante e dal cuore tenero, ideali per una cena nutriente e gustosa soprattutto se si hanno a tavola dei bambini. Il vantaggio, rispetto al fatto di comprarli già pronti, è quello di poter selezionare la qualità del pesce, e magari variarla per proporre molti tipi diversi di pesce che magare i bambini non mangerebbero nella loro forma naturale. Ma sono golosi anche per gli adulti, soprattutto se abbinati ad un contorno di verdure miste, insieme sono un piatto sano e completo. Inoltre, la cottura al forno li rende molto digeribili e leggeri.

Se ne volete realizzare una versione senza glutine, sostituite il pangrattato con la farina di mais.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti:

400 g Pesce Persico in filetti

1 Uovo

50 ml Latte

q.b. Pangrattato

q.b. Sale

4 – 5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei bastoncini di pesce al forno, tagliate il filetto di pesce persico a metà per la lunghezza e poi ritagliate dei “bastoncini”.

Rompete l’uovo in un piatto fondo, sbattetelo e incorporate il latte.

Mettete qualche cucchiaio di pangrattato in un altro piatto fondo.

Immergete i filetti di pesce nell’uovo sbattuto con il latte, ricoprendoli per bene.

Ora passate i filetti nel pangrattato, avendo cura di ricoprirli bene.

Rivestite una teglia con della carta forno che spennellerete con un paio di cucchiai di olio.

Poggiate i bastoncini di pesce sulla carta forno unta e poi irrorate la superficie con altro olio.

Salateli leggermente in superficie e cuocete in forno preriscaldato a 200° per 20 minuti, rigirandoli a metà cottura.

Servite caldi con un contorno di verdure.