aspirapolvere-dyson-v15-detect:-la-nostra-prova

In una delle spazzole dell’ultimo aspirapolvere Dyson c’è un diodo laser che emette una sciabolata di luce verde, proprio come quelli delle discoteche. Qui serve per illuminare il pavimento e scoprire anche il più piccolo granello di polvere. C’è un sensore che analizza le particelle di polvere e le classifica a seconda della dimensione, mentre un piccolo display colorato mostra in tempo reale il tipo di sporco che si sta raccogliendo. Supertecnologico, dal design appariscente, è un top di gamma, nelle prestazioni e anche nel prezzo, che parte da 699 euro. Peccato solo che sia un po’ pesante (di Bruno Ruffilli)