Ingredienti

400 g asparagi

300 g burrata

40 g pinoli

2 finocchi

2 arance tarocco

limone

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Durata: 45 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta asparagi, burrata e finocchi, pulite i finocchi tenendo da parte un po’ delle loro barbine. Tagliateli a fettine molto sottili, possibilmente con la mandolina. Metteteli in una ciotola con acqua, ghiaccio e limone.

Pelate a vivo le arance, lavorando sopra una ciotola in modo da recuperare tutto il succo. Alla fine, spremete nella ciotola anche la parte centrale delle arance.

Mescolate vigorosamente il succo di arance con 50 g di olio, sale e pepe, ottenendo un’emulsione.

Tostate in padella i pinoli per 3-4 minuti con un filo di olio.

Pulite gli asparagi e tagliateli a nastri con una mandolina o con un pelapatate.

Componete l’insalata alternando i finocchi ben scolati con gli asparagi, pezzetti di burrata, i pinoli e gli spicchi di arancia. Servite con l’emulsione e guarnite con le barbine dei finocchi.

Da sapere: Per pelare a vivo gli agrumi procedete così: tagliate via le calotte, appoggiate il frutto in un piatto ed eliminate la scorza tagliandola dall’alto verso il basso tutto intorno, togliendo nel contempo anche la pellicina bianca; a questo punto, prendete l’agrume in mano e, lavorando su una ciotola, penetrate con la lama di un coltellino tra la polpa e le pellicine liberando via via gli spicchi. Spremete poi il «torsolo» rimasto facendo colare il succo nella ciotola.