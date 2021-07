uomini-e-donne,-altro-che-finita:-celebre-coppia-in-vacanza-insieme!

Spread the love

Una love story nata a Uomini e Donne sembrava essere conclusa ed invece adesso i due sono in vacanza insieme: scopriamo chi è la coppia in questione.

Cosa succede alla coppia nata durante il dating show (@Facebook)

Durante una delle edizioni più mosce di Uomini e Donne abbiamo visto la nascita dell’amore tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. I due infatti sono stati gli unici protagonisti degni di nota di quell’edizione del dating show. Infatti la dama ha riscosso grande simpatia da parte del pubblico, specialmente forte coinvolgimento nei confronti del cavaliere. Lo stesso Cenerelli ha subito mostrato grandissimo interesse nei confronti della Simone dall’inizio della trasmissione.

Infatti allo scetticismo iniziale, Cenerelli ha risposto riponendo grande interesse nei confronti di Elisabetta. Infatti l’edizione 2021 dello show di Maria De Filippi si era concluso con Elisabetta che aveva baciato in ascensore un altro cavaliere e sembrava aver voltato pagina su Luca. Alla fine, invece, l’amore tra i due è sbocciato con la coppia che ha deciso di andare in vacanza insieme. Andiamo quindi a vedere la stories con cui i due hanno festeggiato il viaggio estivo.

Uomini e Donne, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone in vacanza insieme: sboccia l’amore

I due durante un confronto al dating show (via Screenshot)

Alla fine però tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli sembrerebbe essere scoppiato l’amore. Infatti i due adesso sono in vacanza insieme, con Luca che ha confermato il tutto con delle foto sulle stories. Il cavaliere e la dama, quindi, si sono lasciati alle spalle ogni dubbio e sono pronti a godersi la vacanza insieme. La notizia era già nell’aria da diversi giorni, ma l’ha confermata il cavaliere tramite i suoi profili social.

I due infatti si sono ritratti in un abbraccio che non ha lasciato alcun dubbio ai fan. Una conferma che i fan del dating show attendevano da tempo. Questo tra l’altro è uno dei pochi lieto fine usciti dal Trono Over di Maria De Filippi. Vedremo quindi se anche Tina Cipollari, nota opinionista del programma, benedirà la coppia.