tornano-le-sere-fai-d’estate,-gli-appuntamenti-del-weekend.

L’emozione di una passeggiata a lume di torcia nel parco voluto da Papa Gregorio XVI a Tivoli, tra grotte, antiche vestigia e fragore di cascate, trekking in notturna alla scoperta del cielo stellato nel Parco Nazionale della Sila, visite “letterarie” nella villa che diede ad Antonio Fogazzaro l’ispirazione per comporre Piccolo mondo antico e, ancora, aperitivi al tramonto tra alberi di agrumi e ulivi secolari nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento e tour al calare del sole in una salina in attività a due passi da Cagliari. Queste sono solo alcune delle tante, coinvolgenti esperienze che si potranno vivere nei mesi di luglio e agosto partecipando a Sere FAI d’Estate, un ricco calendario di appuntamenti, per lo più en plein air, che coinvolgerà 28 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in 15 regioni, da nord a sud del nostro Paese (info e calendario completo su www.serefai.it).

Dopo i molti mesi trascorsi in casa e complice la bella stagione, è tanta la voglia di uscire per trascorrere una giornata all’aperto, fino a tarda sera, a contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi vicini e spesso poco noti che meritano una gita o una breve vacanza. I Beni della Fondazione – tra cui ville, castelli, monasteri, abbazie, torri, ma anche aree naturali, parchi e giardini – sono una meta ideale e, proprio per rendere irripetibile e speciale ogni momento di svago vissuto in questi posti unici, in occasione delle Sere FAI d’Estate ne verrà prolungato l’orario di apertura. Questo permetterà di accogliere più persone, in tutta sicurezza, offrendo loro di proseguire la visita fin dopo il tramonto e di godere così di un’atmosfera particolare, di un tempo lento e di iniziative speciali.

Un palinsesto di circa 300 serate, dal tramonto a mezzanotte, che rispecchia il crescente impegno del FAI nella diffusione di una “cultura della natura”. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del patrimonio verde – dalla botanica alla storia dei giardini e del paesaggio rurale italiano – di cui la Fondazione si prende cura ogni giorno. Si potrà vivere una giornata immersi nel verde, camminando a piedi nudi in un bosco, leggendo all’aria aperta, prendendo parte a esplorazioni guidate per imparare a riconoscere alberi, insetti e animali, ascoltando i suoni della natura. E poi picnic sul prato al tramonto e aperitivi all’ombra di alberi centenari o in loggia, cene in romantiche location, concerti all’aperto al chiaro di luna e lezioni di astronomia, visite guidate a tema fino a tarda sera, incontri e conferenze culturali ma anche trekking e passeggiate guidate serali per scoprire in modo inedito le bellezze che circondano i Beni del FAI.

Molti gli eventi che si susseguiranno nei Beni lombardi, a partire dal Monastero di Torba a Gornate Olona (VA) che inaugura le Sere FAI d’Estate sabato 3 luglio con un concerto dei Solisti Ambrosiani in formazione congiunta con l’Ensemble L’Archicembalo. Tappa del Festival Musica Sibrii – rassegna itinerante di musica antica, giunta quest’anno alla sua decima edizione – il gruppo proporrà una selezione di pagine vocali e strumentali dal Medioevo al Barocco. Per l’occasione, il Monastero apre le porte già al calar della sera per visite guidate alle ore 18, 19 e 20 e aperitivo. Ingresso, aperitivo e visita guidata : Intero 25€; Iscritti FAI, residenti Gornate Olona e Castelseprio 18€. Ancora, sabato 10 luglio e 7 agosto protagoniste saranno l’arte e la storia con Racconti al tramonto dedicati ai colori e al loro significato nel Medioevo e al giorno d’oggi. Dal bianco delle vesti degli angeli al rosso di quelle dei martiri, dall’umiltà del nero al potere dell’oro, un percorso tra le pitture del monastero svelerà simboli e credenze legate ai colori, mettendo in luce similitudine e differenze tra noi e gli antichi. Ingresso e visita guidata : Intero 12€; Iscritti FAI, residenti Gornate Olona e Castelseprio 5€. Martedì 10 agosto, in occasione di San Lorenzo, sarà possibile gustare una cena sotto le stelle, apparecchiata nella corte del monastero, e vivere eccezionalmente dopo il tramonto il millenario complesso monumentale e la natura che lo circonda. Ingresso, visita guidata e cena : Intero 52€; Iscritti FAI, residenti Gornate Olona e Castelseprio 40€.

Seguiranno, in occasione della mostra Sudden Time dedicata a Chiara Dynys e Sean Shanahan, gli incontri al tramonto a Villa e Collezione Panza a Varese, volti a esplorare la poetica dei due artisti. Primo appuntamento mercoledì 7 luglio alle ore 19 per una conversazione tra Dynys e il curatore della mostra Giorgio Verzotti, alla ricerca delle affinità tra la sua elaborazione artistica e la ricerca compiuta da Giuseppe Panza di Biumo, cui seguirà il dialogo di mercoledì 14 luglio tra Shanahan e Giuseppina Caccia Dominioni. Chiuderà il ciclo di riflessioni sulla mostra l’appuntamento di mercoledì 28 luglio con la Direttrice della Villa Anna Bernardini, che guiderà i visitatori in un percorso tematico volto alla scoperta del pensiero, della ricerca e dell’opera dei due artisti. Villa Panza sarà scenario inoltre mercoledì 21 luglio di Amor che…, evento dedicato al Sommo Poeta, con una lectio magistralis di Lina Bolzoni, Direttore Scientifico dell’opera edita da Treccani La Commedia di Dante nello specchio delle immagini, nonché Professore emerito di Letteratura Italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Sulle orme dei temi universali contenuti nella Commedia – fede, libero arbitrio, peccato, redenzione, amore – Bolzoni andrà rintracciando chiavi di lettura per comprendere la contemporaneità. La serata, realizzata in collaborazione con il Festival Tra Sacro e Sacro Monte e Treccani, contemplerà anche la proiezione di tre video ispirati alle Cantiche e realizzati da Antonia Bandirali.

Nel corso di tutti gli appuntamenti sarà possibile prenotare un aperitivo a cura del Ristorante Luce al numero 0332 242199. Ingressi : Intero €15; Iscritti FAI €6; Ridotto 6-18 anni €7; Studenti 19-25 anni €10.

Scalinate illuminate, terrazze scolpite in pietra, aiuole fiorite, statue e fontane: il monumentale giardino di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) offrirà inoltre lo scenario a una serie di picnic al tramonto nelle serate del 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 14, 21 agosto, 4 e 11 settembre. Oltre alle visite guidate – alle ore 18.30, alle 19.30 e alle 20.30 sarà possibile prenotare al ristorante “I Rustici” interno alla Villa un cestino da picnic per due persone, a scelta tra normale e vegetariano/per celiaci (Per informazioni e prenotazioni 3348916214 – daniela@schiaffi.it). Ingresso villa e parco + visita guidata : Intero € 18; Iscritti FAI €6; Ridotto 6-18 anni € 11; Studenti 19-25 anni € 12. Biglietto solo parco : Intero € 5€; Ridotto € 3€; Studenti €4, Iscritti FAI gratuito, Convenzione famiglia 13.

Al centro delle serate organizzate a Villa Fogazzaro Roi a Oria Valsolda (CO) sarà la letteratura. Brani tratti da Piccolo mondo antico e un racconto incentrato sulla figura di Antonio Fogazzaro allieteranno le visite guidate a lume di candela, in programma sabato 10 luglio a partire dalle ore 17.30. Eccezionalmente, sabato 17 e 24 luglio agli straordinari percorsi al tramonto seguirà la possibilità di sostare nell’Orto di Franco per un picnic (alle ore 17.30 e alle 18.30) prenotando cestino con coperta. Ingressi : Intero €22; Ridotto 6-18 anni €10; Iscritti FAI e Residenti in Valsolda €12. Il costo del picnic non è incluso nel biglietto d’ingresso. Un ciclo di esclusivi aperitivi seguirà, inoltre, per le serate del 7, 14 e 21 agosto, da assaporare avvolti nell’atmosfera lacustre, tra i candidi fiori in vaso del giardino pensile, luogo di elezione dello scrittore per la contemplazione e l’ispirazione poetica. Nel corso degli appuntamenti sarà possibile effettuare visite agli interni della dimora con lettura di brani di Piccolo mondo antico. Ingressi : Intero €60; Ridotto €30; Iscritti FAI e Residenti in Valsolda €50.

A Milano, sarà possibile visitare la Palazzina Appiani di Parco Sempione a lume di candela nelle serate dell’8, 15, 21, 22, 28, 29 luglio, 5, 12, 19 e 25 agosto. Al calar del sole il Bene aprirà solo su prenotazione per una visita alla scoperta della storia di questo gioiello neoclassico, simbolo di Milano, e allo stesso tempo per godere della vista sulla città illuminata dal suggestivo loggiato con affaccio sull’Arena Civica. Ingressi : Intero €15; Iscritti FAI €10.

Accoglierà i visitatori in orario serale anche Villa Necchi Campiglio , nel centro di Milano, per un esclusivo aperitivo in giardino a bordo piscina, all’ombra delle grandi magnolie in fiore. Nelle serate del 16, 21, 29 luglio e 26 agosto, dalle ore 19.30 alle 22.30, le aiuole fiorite, l’elegante facciata della villa saranno la cornice di una serata speciale da trascorrere con gli amici, nel corso della quale il declinare del sole lascerà il posto alla luce soffusa delle candele, per un aperitivo a cura della Caffetteria della Villa. Ingressi : Intero €20; Iscritti FAI e under 18 €6. La consumazione non è inclusa.

A Bergamo, faranno da scenario a un ciclo di visite al tramonto il Palazzo e i Giardini Moroni , nel cuore della Città Alta. L’appuntamento è per le sere del 10, 24 luglio, 7, 21 agosto e 4 settembre, quando il Bene prolungherà eccezionalmente l’apertura fino alle ore 21.30 e proporrà due turni di visita, che si snoderanno, dal Cortile di Nettuno e dallo Scalone d’onore con gli splendidi affreschi barocchi, attraverso i Giardini, fra i terrazzamenti formali di impianto seicentesco e la vasta ortaglia, annessa nel corso dell’Ottocento, che costituisce ancora oggi un angolo di campagna intatta, in uno dei centri storici più belli d’Italia. Proprio sul prato dell’ortaglia sarà possibile concedersi e gustare un prelibato picnic, in collaborazione con il gruppo FAI Giovani di Bergamo e l’Enoristorante La Tana. Ingressi : Intero €10; Iscritti FAI €5; Ridotto 6-18 anni €7; Studenti 19-25 anni €8; Famiglia €25.

E naturalmente non poteva mancare la splendida cornice di Villa del Balbianello a Tremezzina (CO) per un aperitivo vista lago in loggia Segrè e accompagnamento musicale. Domenica 18 e 25 luglio, 22 agosto, 5, 19,26 settembre dalle ore 18.30 alle 21, i visitatori saranno attesi per tragitto in barca dal Lido di Lenno, cocktail di benvenuto, visita libera al giardino storico, alla loggia Durini, al Museo delle Spedizioni e alla collezione di statuine antiche, aperitivo con un drink per persona e piccole sfiziosità servite al tavolo con posto assegnato. La prenotazione è obbligatoria: m.sormani@fondoambiente.it. Ingressi : Intero 45€; Iscritti FAI 35€.

Inoltre, per tutta la stagione estiva e in particolare in occasione della Notte di San Lorenzo, saranno dedicati alcuni eventi alle osservazioni della volta celeste, con l’edizione 2021 di Astronomi per una notte , evento trasversale che toccherà vari Beni in Italia. Tra questi, Villa Della Porta Bozzolo che le sere del 10 e dell’11 agosto ospiterà osservazioni guidate con il telescopio a cura dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli; presso la Villa, aperta dalle ore 18, sarà possibile prenotare un cestino da picnic al Ristorante I Rustici. Anche i Giardini di Palazzo Moroni apriranno le porte per un eccezionale appuntamento dedicato all’osservazione guidata della volta celeste, a cura dell’astrofilo e divulgatore scientifico Gianni Locatelli. Sabato 17 luglio, mercoledì 11 e sabato 28 agosto, dalle 20.30, visitatori e amanti delle stelle potranno partecipare all’osservazione guidata che si terrà nell’area agricola dell’ortaglia, un angolo di campagna in uno dei centri storici più belli d’Italia: un’occasione unica per stare a contatto con la natura e imparare a orientarsi nel cielo stellato. Sabato 17 luglio l’appuntamento con l’astronomia sarà anche al Monastero di Torba con le osservazioni a cura dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli. Si potranno inoltre effettuare visite guidate al complesso monastico e gustare aperitivi a partire dalle ore 18. Le osservazioni guidate del cielo inizieranno alle ore 21.15.

