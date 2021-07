temptation-island:-grave-lutto-per-un’ex-protagonista

Katia Fanelli, ex concorrente di Temptation Island, in queste ore ha annunciato ai suoi fan di aver subìto una terribile perdita. La donna, infatti, ha perso il suo amato cagnolino in un incidente e ha voluto raccontare tutto sui suoi social.

Katia Fanelli è stata una delle concorrenti di Temptation Island 2019. La donna, che si è fatta amare dal pubblico per la sua grinta e la sua vitalità, aveva partecipato al programma con il compagno di allora Vittoria Collina ma la loro storia non era finita bene e, infatti, al falò i due avevano deciso di lasciarsi.

L’uomo, poi, aveva portato avanti una conoscenza con la tentatrice Vanessa ma anche in quel caso la storia non era durata a lungo. In queste ore, però, Katia è tornata a far parlare di sé per una triste perdita subita poco fa!

Leggi anche: Temptation Island: i momenti TOP della puntata

Come ha annunciato sui social, infatti, la ragazza ha perso la sua amata cagnolina.

Katia Fanelli: addio a Fotonica

Nel reality di Maria De Filippi Katia Fanelli aveva guadagnato l’appellativo di “Fotonica”, un po’ perché era una parola che ripeteva spesso, un po’ a causa del suo carattere grintoso e sempre pronto a fare festa.

Proprio con quel nome, poi, la ragazza aveva deciso di chiamare la sua cagnolina. Il chihuahua appariva spesso negli scatti con l’ex concorrente di Temptation Island e, in effetti, Katia si portava il cane sempre dietro. In queste ore, però, è capitata una tragedia.

“Ragazzi scusate l’assenza, ma ieri è stata una giornata infernale per me, è venuta a mancare Fotonica in un brutto incidente non sto ancora realizzando sto a pezzi. Non riesco a parlarvene e faccio fatica ad esprimermi, perché il dolore mi ha spezzato il cuore”.

ha scritto infatti la donna sui social, disperata.

“Una parte di me se n’è andata, era come una figlia, la mia ombra, la mia compagna di viaggio, il mio tutto. Sono straziata da tutto ciò e mi fa ancora più male darvi una notizia del genere”. Potrebbe interessarti: Un Posto al Sole, chi è Katia (Stefania De Francesco), carriera e vita privata

ha aggiunto la Fanelli, ancora incredula davanti ciò che è accaduto. Poco tempo fa la donna aveva anche perso il suo gatto Tigro e ora la morte di Fotonica è l’ennesimo colpo al cuore.

Per colmare un po’ questo dolore, però, la ragazza ha rivelato che domani si recherà a Rimini per prendere una nuova cagnolina, che si chiamerà Fotonica 2.