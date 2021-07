tempesta-d’amore,-anticipazioni-oggi-2-luglio:-la-rinuncia-di-rosalie

Anticipazioni della puntata di venerdì 2 luglio di Tempesta d’Amore, la soap bavarese arrivata alla diciassettesima stagione e che nell’hotel Fursternhof vede il cuore degli amori e intrighi dei suoi protagonisti. Che cosa accadrà oggi? Ariane riuscirà a mettere in pratica il suo piano malefico? Selina usa la cipria avvelenata mentre Rosalie straccia il documento di cessione firmato da André.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 2 luglio? Quali intrighi starà studiando Ariane per danneggiare il Furstenhof e distruggere Christoph? Selina userà la cipria avvelenata dalla Kalenberg? Rosalie si comporterà come Michael si aspetta? Le anticipazioni raccontano che Michael rimarrà molto colpito dal gesto della Engel.

Tempesta d’amore, trama della puntata oggi

Leggi anche: Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 1 luglio: Rosalie confessa la frode e Michael si infuria

Selina utilizza la cipria avvelenata e poi esce a fare una passeggiata a cavallo. André non ha mostrato alcun interesse per il locale e firma un documento di rinuncia: Rosalie lo straccia. Michael rimane colpito dal gesto di lei e si chiede: sta veramente cambiando?

La Kalenberg pronta per godersi vendetta

La Kalenberg non ha potuto ancora gongolare per il piano che ha messo in atto per impossessarsi delle quote del Fursternhof. Ha deciso di avvelenare la sua migliore amica per obbligare Christoph a consegnarle le azioni dell’albergo in cambio dell’antidoto. Ma finora le cose non sono andate come si aspettava lei: Selina non si è sentita bene e, quindi, non ha utilizzato la cipria avvelenata. Ma prima o poi lo farà.

Selina avvelenata

Selina vuole fare una passeggiata a cavallo: si sente meglio e decide di cavalcare un po’: utilizza la cipria che è stata avvelenata dalla Kalenberg. Il veleno con cui la dark lady ha impregnato il cosmetico provoca dei dolori molto forti, tachicardia e vertigini. Durante la cavalcata al lago gli effetti del veleno cominciano a manifestarsi, la von Thalheim si sente male, cade e sviene. Cosa le accadrà?

André non è interessato al locale

Potrebbe interessarti: Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 11 aprile: Rosalie confessa a Michael di amarlo

Rosalie si è scusata con André per la truffa della cartolina e del fatto che i soldi siano stati assegnati a lei. Ma al contrario di ciò che pensava Michael, lo chef non ha alcun interesse per la faccenda del locale e firma addirittura la rinuncia. Michael è molto dispiaciuto e si aspetta che la Engel, questa volta, si metta una mano sulla coscienza e non approfitti della situazione.

La rinuncia di Rosalie

Rosalie ha qualche esitazione, ma poi decide di agire nel modo in cui Michael si aspetterebbe da lei: strappa il documento con la rinuncia di André. Il dottore si rende conto di quanto sia stato difficile per lei prendere una decisione simile e ne rimane colpito. La Engel, ricevuti i complimenti dal medico, capisce che la strada è proprio quella per conquistare Michael: continuerà la trasformazione di se stessa in una persona migliore.

Tempesta d’Amore, il cast

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach)

Tempesta d’Amore, quando e dove vederla in streaming

Le puntate della soap opera bavarese di grande successo, Tempesta d’Amore, arrivata alla diciassettesima stagione, potranno essere riviste in replica su Mediaset Play, piattaforma accessibile da Tablet, PC e Smartphone.