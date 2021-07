sonia-bruganelli-nella-bufera,-posta-una-foto-del-figlio-davide-e-…

Spread the love











Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è, potremmo dire, quotidianamente sui social dove posta foto e pubblica storie e per questo, oltre ad avere tantissimi follower è anche molto criticata ma anche amata. E’ certamente una donna forte che ha dovuto lottare molto, come giovane mamma, per la malattia della sua bambina, malattia che ha lascato a Silvia, questa è il nome della ormai ragazza, una grave disabiità.

In questi giorni si è saputo che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe saranno le due opinioniste de Il grande fratello vip, programma che dovrebbe partire a settembre e che sarà condotto, come l’anno scorso, da Alfonso Signorini. Non si sa ancora ufficialmente quali saranno i concorrenti ma per gli opinionisti non ci sono più dubbi.

Sonia Bruganelli posta una foto del figlio Davide e il web si scatena

Sonia Bruganelli, nelle ultime ore ha postato una foto del figlio Davide, il ragazzo che ama tantissimo il programma di Alfonso Signorini e che non si perde una puntata tanto che la mamma aveva chiesto a Signorini di tenerlo in considerazione come concorrente non appena il ragazzo diventerà maggiorenne.

La Bruganelli ha postato una foto del figlio e ha aggiunto la seguente didascalia: “Un po’ acciaccato ma pronto ad altri entusiasmanti ma[t]ch di paddle @davidebonolis_ sta per raggiungere il suo socio @brunobigsur !!!! #formentera2021“.

A quel punto si è scatenata la polemica e il web si è rivoltato perché il ragazzo è stato fotografato sull’aereo privato che li ha portati in vacanza appunto a Formentera.

Le reazioni del web non si fanno attendere

Appena postata la foto, il popolo del web ha iniziato subito a commentare e c’è chi ha scritto: “Buonasera Signora abbiamo capito che lei e la sua famiglia vi muovete sempre con l’aereo privato e se potete permetterlo lo trovo giusto, vorrei capire perché, in questo momento di grande difficoltà per molti, senta la necessità di ostentarlo”. C’è, invece, chi diventa più tagliente e commenta: “magari un po’ di dieta al ragazzo non farebbe male”.

Però, come al solito, la Bruganelli ha anche chi la sostiene, infatti un utente ha scritto: “Ma quale ostentare. Una persona lavora ha un reddito potrà comprarsi ciò che vuole. Rosiconi”. La Bruganelli, come al solito solleva vespai ma sembra non interessarle, infatti, vive esattamente come vuole vivere e si disinteressa del clamore che suscita il suo tenore di vita. Spesse volte il marito, Paolo Bonolis ha sottolineato quanto lei si diverta a provocare quindi le reazioni del popolo del web per lei sono il sale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...