raggi,-la-telefonata-con-conte-prima-della-cena-elettorale:-“confido-che-tutto-si-ricomponga”

Una lunga telefonata con Giuseppe Conte, prima della cena elettorale di ieri sera. Al termine della quale la sindaca Virginia Raggi ha dichiarato, sullo scontro tra l’ex premier e Beppe Grillo: “Confido che tutto si ricomponga. Giuseppe e Beppe sono due persone ragionevoli”.

L’EVENTO PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Ieri sera Virginia Raggi ha partecipato infatti a una cena elettorale in un ristorante in via di Portonaccio, zona Tiburtina, organizzata dal “Comitato x Virginia” che sosterrà la lista civica per la sua ricandidatura alle elezioni comunali Roma 2021. Ad accoglierla circa 300 persone tra volontari, sostenitori, esponenti della società civile. “Queste persone sono qui – ha spiegato Silvano Martorana, presidente del Comitato – perché vogliono che il percorso intrapreso dalla sindaca Raggi non si interrompa, che non si torni indietro. Dobbiamo portare avanti il cambiamento, anche nella mentalità della gente che vive questa meravigliosa città. Siamo semplici cittadini, senza appartenenze politiche, accomunati da una cosa: crediamo in Virginia, nel suo amore per Roma, nelle sua capacità e e nel suo coraggio”.

Lo slogan del comitato, infatti, è proprio “Avanti con CoRaggio”. All’evento era presente anche la delegata della sindaca alle periferie, Federica Angeli. Il Comitato x Virginia avrà anche una sede: verrà inaugurata domani, sabato 3 luglio, in via di Sant’Ignazio.

LE PAROLE DELLA RAGGI

“Ieri sera sono stata a cena in via di Portonaccio, zona Tiburtina, per il primo evento organizzato dal ComitatoXvirginia, con tanti cittadini e volontari che voglio ringraziare per il loro sostegno. La mia forza siete voi!” Queste le parole della sindaca Raggi in un post pubblicato su Facebook questa mattina. “È stata davvero una bellissima serata: queste sono importanti occasioni di ascolto e confronto per parlare del lavoro che abbiamo svolto e degli obiettivi che vogliamo raggiungere”. Per poi aggiungere: “È un percorso che non deve interrompersi. Non possiamo tornare indietro, al passato, perché la città si bloccherebbe. Dobbiamo invece guardare al futuro: abbiamo davanti 10 anni di investimenti, con l’orizzonte della candidatura per Expo 2030. Da Roma riparte l’Italia. Andiamo #AvantiConCoRAGGIo.”

Roberta Davi

