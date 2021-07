maurizio-costanzo-senza-freni-“visto-che-…”

Spread the love











Maurizio Costanzo è uno dei più importanti conduttori italiani oltre che un giornalista molto apprezzato anche all’estero. La sua fama è davvero internazionale ed uno dei suoi programmi più amati è sicuramente il Maurizio Costanzo Show che va in onda da tantissimi anni ormai. Il marito di Maria De Filippi segue anche alcune rubriche sul settimanale Nuovo dove spesso parla con i suoi lettori rispondendo anche ad alcune domande su vari personaggi del mondo dello spettacolo.

Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma

Ultimamente invece Maurizio è stato nominato responsabile per le strategie di comunicazione della società giallorossa. In uno dei suoi interventi pare che il noto conduttore e giornalista abbia voluto esprimere il suo apprezzamento per Spinazzola che attualmente è uno dei giocatori più amati e più ricercati nel nostro paese. Se da una parte il nuovo allenatore della Roma pare che abbia fatto intendere di non vedere Spinazzola nella rosa della prima squadra, Maurizio Costanzo ha elogiato il giovane calciatore dicendo che a lui intitolerebbe addirittura lo stadio. In questo europeo Spinazzola sta dimostrando davvero di avere ottime qualità come calciatore e forse anche per questo motivo la Roma non vorrebbe fartelo scappare.

La proposta di Maurizio su Leonardo Spinazzola

Proprio in queste ore sembra che il marito di Maria De Filippi abbia voluto lanciare una proposta per cercare di trattenere in squadra il giovane calciatore. In qualità quindi, il responsabile per le strategie di comunicazione della società giallorossa Maurizio Costanzo che tra l’altro è tifoso della Roma, ha voluto esprimere il suo personale parere su questo giovane calciatore Leonardo Spinazzola dicendo tra l’altro di avere un debole per lui. “Mi piace molto. Anzi, visto che si parla così tanto di stadi, perché non giochiamo di anticipo e glielo intestiamo?”. Queste le parole dichiarate dal noto giornalista e conduttore. Come abbiamo già avuto modo di vedere, sembra che Spinazzola non piaccia soltanto a Maurizio Costanzo, ma anche a tantissimi tifosi giallorossi e anche tifosi di altre squadre italiane.

Il futuro di Spinazzola? Parla il suo manager

A parlare di lui del suo futuro è stato Davide Lippi ovvero il suo agente durante l’apertura nel calciomercato estivo. “Da anni dico che Leonardo è un calciatore fortissimo. Sta raccogliendo i frutti di quanto seminato. Ora qualcuno dovrà mangiarsi le mani”. Queste ancora le parole dichiarate dalle procuratore, il quale avrebbe anche aggiunto che Spinazzola deve soltanto concentrarsi attualmente sul suo percorso. Ad un certo punto, poi il giornalista avrebbe chiesto al manager di Spinazzola se Mourinho sarà davvero felice di allenarlo ed a quel punto la sua risposta è stata piuttosto significativa. “Se sarà il suo tecnico, sì…”, queste le parole di Davide Lippi. Cosa avrà voluto dire?

