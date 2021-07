Maneskin, Damiano in Un Medico in Famiglia: aveva 16 anni – VIDEO

Spread the love

In onda dal 1998, ad Un Medico in Famiglia ha fatto la sua prima apparizione in TV anche Damiano dei Maneskin

L’occhio attentissimo dei fan dei Maneskin – e di Un Medico in Famiglia – non si è lasciato sfuggire un dettaglio importantissimo della longeva fiction di Lino Banfi. Durante una delle puntate, appare il profilo Facebook di un tale Luigi Pacchiarotti, appassionato di musica, che è proprio Damiano David, frontman dei Maneskin.

Quella nel 2016, per Damiano David è la prima apparizione in TV, esattamente un anno dopo la band è sbarcata sul piccolo schermo tutta insieme con X Factor. Tutto è nato con un forte dubbio del piccolo Bobò (Gabriele Paolino) che temeva che fosse Luigi Pacchiarotti il vero figlio di suo padre Lele (Giulio Scarpati).

Maneskin, Damiano David ad Un Medico in Famiglia

RAGA MI DITE CHE CAZZO CI FA DAMIANO IN UNA PUTATA DI UN MEDICO IN FAMIGLIA pic.twitter.com/0r3H9U6Yle — g u e; nena tvttb (@SHTBLVRD) July 1, 2021

Nella decima stagione, all’undicesima puntata di Un Medico in Famiglia spunta un giovanissimo Damiano David sulle ricerche di Facebook del computer di Bobò, con il nome di Luigi Pacchiarotti. Al minuto 47:50, circa, nella stanzetta parlano Tommy e suo cugino Bobò, il primo gli chiede: “Chi è quel tipo? Lo conosci?” ed il piccolo Libero risponde con faccia perplessa: “No”.

Tommaso non si lascia convincere ed incalza: “Perché guardi il suo profilo allora?” e Bobò si lascia alla verità: “Potrei essere io”, ma suo cugino ironico commenta: “Con quello stile da fighetto? Non credo proprio”.