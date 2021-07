Love Is In The Air Eda non vuole più vedere Serkan?

Serkan ha l’impressione che nessuno lo voglia in ufficio all’inizio dell’episodio 24 della stagione 1. Spiega a Piril di essere solo passato per prendere la documentazione. Leyla avvisa Eda in tempo che Serkan è tornato. La ragazza si nasconde mentre l’altra lo tiene impegnato. Eda riesce a sgattaiolare al piano di sopra. Non può prevedere le intenzioni dell’imprenditore che sale per fare una doccia. Bolat viene fermato per rivedere delle tavole. Poi entra esattamente nella stanza in cui c’è Eda, nascosta. La ragazza esce e cerca di comunicare a gesti con Leyla. Serkan, intanto, si lava nel suo bagno personale di cui la finta fidanzata non sa l’esistenza. In Love Is In The Air Eda non vuole più vedere Serkan per davvero? In Love Is In The Air Eda prova di essere innocente? Per il momento apparentemente Eda non vuole avere più niente a che fare con Serkan. Tuttavia, il suo cuore sembra dirle altro…

Love Is In The Air Eda prova di essere innocente?

Love Is In The Air, episodio 24: Eda Yıldız interpretata da Hande Erçel. Credits: Mediaset

Eda pensa che Serkan se ne sia andato. Si appoggia a quello che crede essere un muro. Invece è la porta del guardaroba e del bagno dell’imprenditore. Ovviamente lui, dall’interno, la apre nel momento critico e lei rischia di cadere. Bolat la sorregge e i due si scambiano uno sguardo intenso. Serkan le chiede di parlare per cinque minuti.

Serkan sostiene di aver esagerato. Le chiede scusa per i toni che ha usato, ma non è ancora convinto che Eda non sia responsabile. Non c’è una spiegazione logica sempre, “se così fosse il mio cuore…”. Si ferma in tempo. Serkan vorrebbe che lei finisse la frase. Lei si impunta e non gli svela la conclusione, ma possiamo immaginarla. Serkan vuole fidarsi di lei, ma deve avere una prova tangibile. La ragazza accetta. Troverà quella prova. Gliela porterà e poi non vorrà più avere a che fare con lui.

