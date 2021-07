la-vedova-nera-xxx-dell’italiano-axel-braun-che-non-piace-a-scarlett-johansson

L’uscita della parodia Black Widow XXX: An Axel Braun Parody è prevista per il 9 luglio, in contemporanea con l’arrivo del film Marvel sulla piattaforma Disney+

Non solo gli smartphone Mi 11 di Xiaomi celebrano La Vedova Nera: è stata infatti pubblicata su Instagram la prima foto, con l’anteprima del costume, del prossimo film di Axel Braun: Black Widow XXX, parodia a luci rosse che non piace a Scarlett Johansson, protagonista del kolossal Marvel. Il regista e sceneggiatore è italiano e figlio d’arte: al secolo Alessandro, nato a Milano nel 1966 ed erede del pioniere della cinematografia pornografica europea negli anni ’60: Alessandro Ferro, meglio noto con lo pseudonimo di Lasse Braun. Il figlio Axel da molti anni vive a Los Angeles ed è un apprezzato e pluri-premiato regista oltremanica, specializzato nella creazione di lungometraggi per adulti, del genere parodie porno.



(Foto: Instagram)

La casa di produzione statunitense Wicked Pictures, per cui lavora in esclusiva da circa sette anni, ha rilasciato la scorsa settimana le prime immagini della prossima pellicola, che il regista meneghino ha pubblicato sui social network: Black Widow XXX: An Axel Braun Parody, in cui l’attrice Lacy Lennon ha il ruolo della protagonista, Natasha Romanoff, alias La Vedova Nera. Le due fotografie sui profili Twitter e Instagram di Axel Braun hanno ottenuto migliaia di like e condivisioni, sia dai fan del cinema per adulti sia dagli estimatori del fumetto americano. Le sue parole: “Ho progettato il costume appositamente per essere moderno e cinematografico, ma ancora radicato nelle classiche rappresentazioni a fumetti del personaggio. È stato, come al solito, un processo estremamente lungo e faccio tanto di cappello a Lacy per essere stata un vero soldato e aver sopportato dozzine di prove, ma devo ammettere che il risultato è piuttosto notevole, e lo dico non come costumista, bensì solo come grande fan della Vedova Nera”.

(Foto: Instagram)

Occorre sottolineare che Scarlett Johansson si era già espressa tempo fa in merito alle rappresentazioni sessualizzate della protagonista del fumetto. La Johansson interpreta Black Widow nel nuovo film dei Marvel Studios, che arriva nelle sale italiane il 7 luglio e sulla piattaforma Disney+ il 9 luglio, in contemporanea con il debutto mondiale della parodia di Axel Braun. “Ho visto Scarlett a Broadway qualche anno fa, nella commedia A View From The Bridge [Uno sguardo dal ponte, cit.], con Liev Schreiber, ed è stata fenomenale”, ha affermato il regista italiano in terra statunitense. “Detto ciò, da ragazzo cresciuto con i fumetti dell’età del Bronzo, l’ho sempre trovata inadatta a interpretare la Vedova Nera. La Natasha Romanoff disegnata da Gene Colan, che ho sognato un giorno di vedere dal vivo, era aristocratica, conflittuale, tosta e, soprattutto, era una donna impenitentemente sessuale, che amava con passione e molto dramma, caratteristiche che si sono completamente perse”, ha aggiunto Axel Braun. “Tutto quello che posso dire è che la mia parodia, per lo meno, rettificherà la parte ‘sessualmente impenitente’”.