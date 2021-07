L’ insalata anguria, feta e olive è un piatto veloce dal sapore unico e sorprendente, fresco e molto estivo, che unisce la dolcezza della frutta al sapore più deciso delle olive e della feta.

Il connubio della feta con l’anguria è diventato famoso grazie al famoso chef londinese Yotam Ottolenghi, e da quel momento viene usato in moltissime varianti, questa è indubbiamente una variante dell’insalata greca, con i cubetti di anguria al posto del pomodoro e dei cetrioli.

Il prezzemolo in questa ricetta non viene tritato ma lasciato intero per dare ancora più corposità e colore al piatto, nulla vieta però di tagliare comunque i gambi o di sostituire il prezzemolo con rucola o songino. Se invece volete una variante “etnica” potreste sostituire il prezzemolo con il coriandolo e il limone con il lime.

Questa insalata, accompagnata da pane tostato o crostini, può diventare anche un goloso e pratico piatto unico.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti:

350 g Anguria dolce e matura

200 g Feta

50 g Olive nere denocciolate

1/2 Cipolla di Tropea

1 ciuffetto Prezzemolo

20 foglie Menta fresca

1/2 Limone

q.b Sale

q.b Pepe

q.b Olio Di Oliva

Preparazione:

Per preparare la ricetta dell’insalata anguria feta e olive, tagliate l’anguria e la feta a cubetti piuttosto simili tra loro.

Affettate sottilmente la cipolla e mettetela in una ciotola a macerare con il succo del limone: questa operazione può essere fatta anche in anticipo perché più la cipolla starà a macerare più si addolcirà.

Lavate ed asciugare bene il prezzemolo e tritate la menta.

In una ciotola capiente mettete l’anguria, la feta, le olive, la cipolla con il suo succo, il prezzemolo e la menta.

Condite con olio, sale e pepe e mescolate delicatamente.