i-hate-suzie,-dal-3-luglio-su-sky-atlantic

I Hate Suzie, in onda dal 3 luglio

La serie tv I Hate Suzie arriva in Italia. Va in onda da sabato 3 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW la dark comedy targata Sky Original che riunisce la creatrice Lucy Prebble (Succession, Enron) con Billie Piper (Doctor Who) dopo la loro fortunata collaborazione nel corso di quattro stagioni della serie inglese “Diario di una squillo perbene”.

Di cosa parla I Hate Suzie

I Hate Suzie è un racconto audace e irriverente che si concentra sul momento della vita in cui la maschera viene meno e ci si domanda se è possibile sopravvivere all’essere conosciuti intimamente. Suzie Pickles (Piper) è amatissima dal pubblico televisivo e dagli appassionati di fantascienza grazie alla (fittizia) serie tv “Quo Vardis”. Da adolescente, il ruolo di Captain Brea la rese un’amatissima attrice televisiva e l’idolo di milioni di ragazzini.

Oggi la carriera di Suzie sta conoscendo una fase discendente, e Suzie sembra rassegnata alla quieta vita nella campagna inglese insieme al marito Cob (Daniel Ings) e al figlio Frank (Matthew Jordan-Caws), un bambino sordo di sette anni.

continua a leggere dopo la pubblicità

Suzie Pickles (Billie Piper) in “I Hate Suzie”. Credits: Sky.

Quando Suzie apprende che Disney vuole offrirle la parte di una principessa “avanti con gli anni” per il loro prossimo film, l’attrice è in visibilio. Tuttavia la sua vita finirà per essere stravolta quando il suo smartphone viene hackerato ed il suo contenuto reso pubblico, comprese delle foto che mettono Suzie in una posizione estremamente compromettente.

Nel corso degli otto episodi assistiamo al modo in cui questa violazione della privacy di Suzie si ripercuote nei diversi ambiti della sua vita, dal professionale a quello famigliare. Episodio dopo episodio, Suzie attraversa le fasi di shock, negazione, paura, vergogna, negoziazione, senso di colpa, rabbia e accettazione mentre lei e la sua migliore amica e manager Naomi (Leila Farzad) cercano di preservare la sua vita, la sua carriera e il suo matrimonio.

Cast di I Hate Suzie, attori e personaggi

La protagonista Suzie Pickles è interpretata da Billie Piper (Doctor Who, Penny Dreadful). A fianco a lei ci sono Daniel Ings (Lovesick, The Crown) nella parte di Cob Betterton, il marito di Suzie, Leila Farzad (Innocent, Twenty Twelve) nei panni di Naomi, migliore amica d’infanzia e manager di Suzie, Nathaniel Martello-White (Collateral, Guerilla) nella parte di Carter Vaughan, lo showrunner col quale Suzie ha tradito il marito, e Matthew Jordan-Caws nel ruolo di Frank, il figlio di Suzie e Cob.

continua a leggere dopo la pubblicità

Completano il cast Lorraine Ashbourne (Unforgotten, Jericho) e Phil Daniels (EastEnders, New Tricks) nella parte dei genitori di Suzie. Nella serie appaiono anche Dexter Fletcher (Hotel Babylon) nel ruolo dell’attore Benjamin Detroit, e Luke Franks (Cereal Time) nelle vesti del moderatore Raptor.

I Hate Suzie in streaming

La serie è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW a partire dal 3 luglio, giorno di esordio su Sky Atlantic.