fossano-grande-protagonista-al-giro-d’italia-femminile-(foto-e-video)

Spread the love

Oggi è stata una grande giornata per tutta la Città di Fossano, una grande giornata col passaggio della prima tappa del Giro d’Italia femminile che partiva proprio dalla Città degli Acaja e arrivava a Cuneo, passando per Sant’Albano Stura, Montanera e Castelletto.

In tutto hanno partecipato 24 squadre per un totale di 144 atlete. Tutte le squadre sono partite ogni tre minuti in direzione di Cuneo.

Presenti il Sindaco fossanese Dario Tallone, il Senatore Giorgio Bergesio e l’Assessore allo sport Donatella Rattalino.