fimi,-tutte-le-classifiche-dei-dischi-italiani-in-un’app

Sul sito FIMI debutta il nuovo archivio storico della Top Of The Music, l’unico sistema ufficiale delle classifiche di vendita in Italia, ora digitalizzate a partire dal 1995, l’anno di introduzione del sistema di rilevazione a cura della Federazione dell’Industria Musicale Italiana. Dalle storiche chart DVD e Compilation – ora dismesse – alle classifiche di Album, Vinili e Singoli, il patrimonio FIMI è ora integralmente consultabile qui.

Trovano inoltre spazio sul sito anche le classifiche annuali, adesso raccolte nella loro sezione di riferimento con una modalità di consultazione più funzionale e affine alla struttura delle note chart settimanali.

L’ecosistema della Top Of The Music diventa poi consultabile anche da mobile grazie all’app FIMI, disponibile ora per Android e iOS e realizzata in collaborazione con LOUD, Digital Studio milanese. Rimanere aggiornati sulle classifiche Album e Singoli e sulle ultime certificazioni sarà ora ancora più semplice grazie al sistema di alert dell’app, da cui possono essere riprodotti brani e album attraverso link diretti alle principali piattaforme di streaming. Inoltre, grazie al motore di ricerca interno all’applicazione, è possibile salvare i propri artisti preferiti e condividerne i risultati sui social più popolari, tra cui Instagram Stories, WhatsApp, Twitter e altri. L’app è scaricabile qui.