Coronavirus nel mondo, l’India supera 400 mila vittime: la metà negli ultimi due mesi

India, superati 400 mila morti

La metà, negli utlimi due mesi. Il Paese è al terzo posto al mondo dopo gli Stati Uniti e il Brasile e al secondo per contagi dopo gli Usa. Il numero di morti per milione di persone è però il più basso tra i Paesi più colpiti in termini di perdite. Cala il bilancio giornaliero ma le autorità temono un’ulteriore ondata a settembre. Nel Paese è stata individuata alla fine del 2020 la cosiddetta variante delta, uno dei tre sottoceppi del ceppo B.1.617. A giugno è emersa anche la cosiddetta variante delta plus, che presenta la mutazione K417N. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e le somministrazioni effettuate finora hanno coperto il 5% della popolazione. La situazione che desta più preoccupazione è a Sud, nel Kerala, dove i casi attivi sono 102.523, con un incremento giornaliero di 1.180 unità.

California, aumento dei casi dopo il ritiro delle restrizioni

La California ha annullato appena due settimane fa le restrizioni dovute alla pandemia di Covid, e da allora il contagio da variante delta si sta velocemente diffondendo tra i non vaccinati. Lo Stato più popoloso degli Usa ha una media di circa mille nuovi casi di contagio al giorno, con un aumento di circa il 17% negli ultimi 14 giorni. A Los Angeles nei giorni scorsi è stato raccomandato di riprendere a indossare le mascherine nei luoghi chiusi. Al momento poco meno del 50% dei californiani sono completamente vaccinati, mentre un 61% ha ricevuto una sola dose.

Tokyo, i Giochi forse a porte chiuse

Le Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 luglio prossimo, potrebbero svolgersi a porte chiuse, a seconda del quadro pandemico in Giappone. Lo ha ribadito il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, esprimendo il timore che i Giochi possano innescare una nuova ondata di Contagi in quel Paese. Il governo giapponese si è rassegnato a prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in vigore nell’area metropolitana di Tokyo, a fronte di un nuovo incremento dei contagi. “Ho gia’ detto precedentemente che esiste la possibilita’ di (condurre i Giochi) senza spettatori”, ha dichiarato il premier durante una conferenza stampa. “In ogni caso, agiremo con la sicurezza dei cittadini giapponesi come massima priorita”.

America Latina, a breve ok a vaccino cubano

Cuba si appresta a dare nei prossimi giorni il via libera al primo dei vaccini allo studio sull’isola per immunizzarsi contro il Covid-19. Il candidato in fase più avanzata è Abdala, efficace al 92,29% secondo quanto riferito dai ricercatori cubani. Per il suo utilizzo, serve l’autorizzazione d’emergenza da parte della autorità nazionale dei farmaci, attesa a breve. Quanto agli altri candidati vaccini ancora in fase sperimentale, Soberana 2, che al momento ha raggiunto un livello di efficacia del 62% dopo due delle tre dosi, potrebbe aspirare a una prossima autorizzazione. I risultati ottenuti nel Paese caraibico di 11 milioni di abitanti, secondo il rappresentante locale dell’Oms, “confermano l’esperienza trentennale delle istituzioni scientifiche cubane nello sviluppo dei vaccini”, ha detto Josè Moya, e rappresentano una speranza per l’intero continente latino americano, particolarmente colpito dalla pandemia.