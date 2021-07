Carlo Conti, nuovo arrivo in famiglia: fan letteralmente impazziti – FOTO

Carlo Conti, nuovo arrivo in famiglia: fan letteralmente impazziti per la bella notizia che cambia la vita privata del conduttore toscano

(Getty Images)

Sarò un’estate diversa dal solito in casa di Carlo Conti, perché la famiglia si allarga. Accanto al popolarissimo conduttore toscano ci saranno sempre la moglie, Francesca Vaccaro, e il figlio Matteo che per ora rimane il loro unico grande amore. Ma da poche ore in casa è entrata anche Gina.

Chi è Gina? Presto spiegato: la coppia, molto amante degli animali (qualche mese fa aveva anche adottato due galline), ha deciso di prendere un cane. E come spesso succede per le belle notizie, ha voluto condividere la gioia per il nuovo arrivo con tutti i follower.

Conti è stato più rapido, postando la foto della cagnolina con qualche parola di benvenuto. Il messaggio della moglie spiega tutto: Buongiorno a tutti! Mi chiamo GINA! E sono la nuova figlia pelosetta di casa Conti! Mi piace rubare calzini, scarpe e magliette se lasciate qua e là. Mi piace rosicchiare di tutto un po’…. ma porto tanta allegria e gioia in casa! Ancora non ho ben capito che la pipì si fa TUTTA sul prato…. ma piano piano imparerò. Ah, SONO UN BRETON”, ha scritto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luca Argentero, risveglio dolcissimo: la conferma che fa impazzire tutti

Carlo Conti, nuovo arrivo in famiglia: a settembre torna con due grandi classici

Un’estate in famiglia quindi per Carlo Conti che ha esaurito i suoi impegni con il mondo dello spettacolo e si sta dedicando alla famiglia. Un modo per ricaricare le batterie in vista di quello che lo aspetta da settembre in poi.

Carlo Conti e Paolo Bonolis (Instagram)

Il 9 e 10 settembre infatti insieme a Vanessa Incontrada condurrà dall’Arena di Verona i Music Awards, appuntamento ormai classico nel mondo della musica italiana. E poi tornerà al timone di ‘Tale e quale show‘ che ancora una volta occuperà la fascia della prima serata su Rai 1 al venerdì.

Diverse le novità in vista, anche per la giuria perché secondo TvBlog accanto a Loretta Goggi potrebbero arrivare Cristiano Malgioglio e Christian De Sica. Tra i concorrenti invece attesi gli ex gieffini Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, ma anche Federica Nargi e il comico Ciro Priello.