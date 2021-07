calciomercato-milan,-l’ex-real-madrid-vicino:-i-tifosi-sognano-in-grande

Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero per piazzare un super colpo in attacco. L’ex Real Madrid ad un passo

Calciomercato Milan, tutto pronto per il super colpo in attacco (Getty Images)

Il Milan sogna in grande, e si prepara a sostituire Hakan Calhanoglu con un colpo da 90. La dirigenza sa bene che l’anno prossimo bisognerà giocare anche la Champions League, e il ruolo del trequartista dietro la punta è uno dei più importanti nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Servirà un grande nome, di esperienza e soprattutto di qualità.

I nomi che circolano sono diversi, e vanno dalla soluzione low cost Made in Italy al colpo altisonante che fa sognare i tifosi. Nelle ultime ore, c’è un giocatore in particolare che – in Spagna e in Colombia – danno per certo in rossonero forse dalla prossima settimana. Alcuni dettagli da limare, ma l’affare potrebbe realmente andare in porto.

Calciomercato Milan, James Rodriguez vicino: conferme e smentite

James Rodriguez potrebbe presto diventare un giocatore del Milan (Getty Images)

Prima un noto giornalista colombiano dell’ESPN, poi alcuni colleghi dalla Spagna: James Rodriguez è ad un passo dal vestire la maglia del Milan. Si tratterebbe di un super affare, una scommessa – visti i tanti infortuni dell’ex Real Madrid – ma che potrebbe portare ad un upgrade decisivo. Il giocatore dell’Everton lascerà quasi sicuramente la Premier League dopo l’addio di Carlo Ancelotti, e l’idea di raggiungere la squadra del suo idolo Paolo Maldini lo stuzzica.

Ai microfoni di Top Calcio 24, però, l’esperto di mercato Andrea Longoni ha smentito un affare già in chiusura. “Non risulta. È stato proposto dal manager Jorge Mendes ma la priorità e Ziyech del Chelsea. Il prezzo è accessibile, si parla di 10/15 milioni di euro. Ma ne guadagna 8, forse troppi per le casse milaniste. Soprattutto vista la fragilità fisica del giocatore” ha spiegato.