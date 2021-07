belen:-manca-sempre-meno-alla-nascita

Spread the love

La showgirl argentina Belen Rodriguez è ormai arrivata agli sgoccioli della gravidanza. La dolce attesa è quasi al termine e mamma Belen insieme con papà Antonino non vedono l’ora di conoscere Luna Marie.

Belen e Antonino, in vacanza sul Lago di Como con la famiglia di lei e volenterosi di relax, nonostante siano molto “tranquilli” continuano, ovviamente, a destare molta curiosità.

Infatti, il momento che stanno vivendo è particolare: la gravidanza di Belen è quasi giunta al termine, motivo per il quale fan e follower sono sempre dietro la showgirl per capire quando finalmente Luna Marie verrà al mondo.

Il “problema” è che Belen Rodriguez ha un po’ modificato la sua attività sui social, come aveva dichiarato qualche tempo fa. “Gelosa” della sua gravidanza e con la volontà di godersi questo bel momento nel migliore dei modi, ha optato per una “pausa” dai social.

Più che pausa, ha appunto rallentato e mostra meno gli avvenimenti della sua vita. Comunque, poche ore fa, Belen ha postato una foto di se stessa. Sotto, moltissimo i commenti, soprattutto quelli di chi vuole news sulla nascita di Luna Marie.

Tra chi chiede se si sa qualcosa a chi pensa che Luna Marie sia già nata… si capisce bene che tutti sono ansiosi di capire quando Antonino e Belen saranno genitori (lui per la prima volta e lei per la seconda).

Belen, ha risposto a gran parte dei commenti, dicendo che lei in primis non sa quando la figlia nascerà.

Belen: “Da un momento all’altro…”

Ecco come Belen Rodriguez ha risposto a uno dei tanti commenti dei curiosi che hanno voglia di sapere quando Luna effettivamente nascerà.

Belen, con estrema sincerità, commenta dicendo che anche lei non può esserne certa e che, come intanti follower (più di 10 milioni su Instagram) non puoi fare altro che attendere…:

“La aspetto, da un momento all’altro”.

Questa la risposta al “Quando arriva Luna?” di una follower da parte di Belen, che dunque è pronta per, da un momento all’altro, accogliere tra le sue braccia la figlia.

