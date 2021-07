alessia-marcuzzi-nella-bufera,-piersilvio-berlusconi-“voleva-troppi-soldi-ma-io-non-…”

Spread the love











Alessia Marcuzzi, con un lungo pst sui social ha fatto sapere che ha lasciato Mediaset attribuendo questa scelta alla voglia di leggersi bene dentro di sé e capire cosa vuole realmente.

Il suo post è molto sereno ma pare che dietro ci sia dell’altro.

Lei ha scritto così: «Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. È per questo motivo – non vi nascondo con grandissima sofferenza – che ho deciso di comunicare all’ Editore e all’ Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni. E poi, a proposito del covid, ha detto che ha dato:« … a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono».».

Infatti, Alessia Marcuzzi lavora a Mediaset da 25 anni.

La reazione di Piersilvio Berlusconi

Piersilvio Berlusconi ha commentato così: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. E’ lei che ha lasciato. Per noi Alessia è

un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”.

Poi ha anche aggiunto che le era stato proposito di fare ‘Scene da un Matrimonio’ ma lei ha chiesto troppi soldi anche se Berlusconi non ha saputo direttamente dalla Marcuzzi che in seguito a questi disaccordi di natura economica lei aveva deciso di lasciare l’azienda ma, pare lo abbia appreso solo dai social.

Ora, al posto della Marcuzzi, a condurre Scene da un matrimonio dovrebbe esserci Anna Tatangelo.

Il futuro di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, che ha condotto tantissimi programmi tutti di grande successo, ha commentato così alcuni di questi e, a proposito dell’Isola dei famosi, ha detto: «Ho lasciato l’Isola perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava di avere dato tutto quello che potevo. L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan: per me lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore».

Invece, delle Iene: «Sono la iena meno cattiva del mondo non perché pensi di essere quella buona, ma perché continuo a credere nelle persone, forse un po’ troppo. Vedo sempre il bene e a volte la pago sulla mia pelle. Spesso sul lavoro devi affrontare situazioni scomode: io, invece, rimango atterrita, non sono capace di nascondere un disagio, dovrei essere più navigata. Per questo alle Iene mi sento protetta».

Ora non si sa cosa il futuro le riserverà ma con 5 milioni di follower su Instagram, un blog di consigli di moda e stile che si chiama La Pinella, un marchio di borse e accessori disegnati e prodotti da lei, Marks & Angels, una linea di prodotti di bellezza dal nome Luce Beauty ha, comunque, un bel da fare in attesa di qualche proposta molto interessante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...