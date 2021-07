5-bevande-cremose-da-preparare-con-il-latte-montato

Sapete come ottenere a casa una schiuma di latte densa e compatta come quella del bar e anche più buona? E sapete che potete usarla non solo per il cappuccino?

Prepararsi il cappuccino a casa è diventata ormai la regola da un anno a questa parte. Ma sapete che con il latte montato si possono preparare tante deliziose bevande, non solo a base di caffè?

Come montare in casa il latte

Prima di passare alle ricette, partiamo dal principio: come si monta il latte? Ci sono diverse soluzioni. Le più semplici sono ovviamente utilizzare un montalatte o una frustina. In entrambe i casi otterrete un risultato straordinario, simile a quello del bar, anzi anche migliore se amate la schiuma compatta e poco ariosa.

Poi c’è il vapore, cioè il beccuccio in dotazione in molte macchine da caffè professionali, come quelle dei bar. Immergendo questo beccuccio nel latte e muovendo la tazza con movimenti particolari il vapore produce una bella schiuma, ma non sempre il risultato è come sperato. Bisogna saperlo fare!

Poi ci sono metodi super casalinghi per chi non ha le attrezzature adatte. Una volta scaldato il latte potete shakerarlo all’interno di un barattolo di vetro finché non diventa schiumoso oppure montarlo con le fruste elettriche, ma la schiuma durerà pochissimo, siete avvisati.

Latte montato: quale latte scegliere?

Sappiate che non tutti i tipi di latte montano bene. Il latte vaccino assicura sempre un buon risultato, anche nella versione parzialmente scremata, e sia fresco sia a lunga conservazione. Il latte vegetale invece no. Facciamo qualche distinzione. Quello di soia è ottimo perché risulta cremoso e compatto una volta montato, come quello di mandorla, soprattutto se ha un po’ di zucchero. Avena, cocco e riso invece, possono fare un pochino di schiuma, ma leggera e poco duratura.

Cappuccino classico

Per preparare un delizioso cappuccino in casa abbiamo detto che è importante avere gli strumenti giusti, che per noi si possono riassumere in un buon montalatte che è sempre un buon investimento.

Una volta montato il latte avete due possibilità: versarlo in una tazza sul caffè, oppure versarlo per primo nella tazza e poi aggiungere il caffè.

Inoltre potete anche decidere se utilizzare latte montato caldo o freddo perché alcuni montalatte consentono di scegliere la temperatura.

Cacao o cannella vanno aggiunti alla fine, anche se a qualcuno piace metterli anche sul fondo della tazza in modo da insaporire bene il latte.

Matcha cappuccino

In realtà non si tratta di un vero cappuccino perché manca il caffè. Si prepara con una base di polvere di tè matcha sciolto in acqua calda con l’apposito strumento giapponese e poi arricchita con latte montato, vegetale o no.

Se siete curiosi di provare, ecco il nostro tutorial per preparare il tè matcha.

Golden milk

Anche in questo caso manca il caffè, ma questa bevanda è straordinaria e super energetica perché ha dentro, oltre al latte vegetale, la curcuma, il miele e lo zenzero per una sferzata di vitalità.

Ecco la ricetta del golden milk in versione estiva, dato che ci avviciniamo alla stagione calda, e del classico golden milk per chi non rinuncia mai a qualcosa di tiepido e confortevole a colazione, qualunque sia il mese dell’anno.

Babyccino

È il cappuccino dei piccoli, in pratica solo latte montato dolcificato e aromatizzato a piacere. Potete prepararlo in tanti modi, per esempio sporcando un po’ la tazza con della crema di nocciole o pistacchi, oppure versando sul fondo biscottini o marshmallow. Ovviamente potete anche prepararlo come un cappuccino vero, sostituendo il caffè con l’orzo.

Dalgona coffee

Questo è un cappuccino al contrario perché non montiamo il latte, ma il caffè. Perché vi suggeriamo questa ricetta in una lista di idee con il latte montato? Perché è troppo divertente e se amate le bevande cremose non potete non provarla. Cosa aspettate? Ecco la nostra versione del dalgona coffee!

I migliori montalatte

Per preparare un buon latte montato potete utilizzare un montalatte manuale. Otterrete una crema soffice e abbastanza densa, ma per pochi minuti.

Otterrete una crema soffice e abbastanza densa, ma per pochi minuti.

Per essere uno strumento manuale funziona molto bene e ha un prezzo super conveniente.

Ve lo consigliamo se non siete tipi da cappuccino ogni giorno.

Il montalatte elettrico con testina a frullino a doppia molla è più pratico e veloce da utilizzare perché basta premere il pulsante e la frusta inizia a mescolare tutto producendo la schiuma di latte. Il risultato è una crema più densa, compatta e duratura di quella fatta manualmente.

Il risultato è una crema più densa, compatta e duratura di quella fatta manualmente.

La schiuma migliore si può ottenere solo con il montalatte elettrico, però.

La macchina automatica per schiuma di latte di Hommak è una delle migliori in commercio e il risultato è straordinario.

Tutti i programmi sono controllati da un semplice pulsante a sfioramento.

Fornisce la funzione di spegnimento automatico e la protezione dall’ebollizione per garantire il 100% di sicurezza durante l’utilizzo

La frusta per montare il latte viene utilizzata per trasformare il latte freddo o caldo in una schiuma di latte molto consistente.

Uno dei più venduti su Amazon è Yissvic Montalatte Elettrico 4 in 1.

Può realizzare una schiuma di latte calda e densa, oppure latte leggera e soffice, sia calda che fredda.

Rispetto ai normali montalatte questo schiumatore ha una capacità maggiore e può produrre fino a 150 ml di schiuma di latte oppure riscaldare fino a 300 ml di latte senza schiuma.