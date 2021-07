4-blocks-3,-dal-1°-luglio-su-amazon-prime-video

Spread the love

4 Blocks 3 quando esce in Italia? Dal 1° luglio 2021

Arriva la terza stagione completa della serie drammatica tedesca 4 Blocks, ultimo imperdibile capitolo disponibile dal 1° luglio in esclusiva per l’Italia su Amazon Prime Video. Esplosivo ed esilarante, 4 Blocks 3 esplora la famiglia e la lealtà nel costoso mondo della criminalità organizzata.

Diretta da Marvin Kren, Oliver Hirschbiegel e Özgür Yıldırım, la serie televisiva tedesca è trasmessa a partire dall’8 maggio 2017 in Germania su TNT, mentre a livello internazionale debutta con la prima stagione dal 28 novembre del 2017 in streaming su Amazon Prime Video.

Continua a leggere l’articolo per scoprire tutte le novità della terza e ultima stagione di 4 Blocks!

4 Blocks 3 trama e anticipazioni

continua a leggere dopo la pubblicità

Continuano le vicende dei gangster di Berlino guidati dai quattro soliti pilastri: droga, soldi, slot e donne. Questa volta, però, Ali “Toni” Hamady (Kida Khodr Ramadan) vorrebbe lasciarsi alle spalle il mondo del crimine e vivere una vita onesta con la sua bellissima moglie e figlia. Si tratta tuttavia di un sogno irrealizzabile, soprattutto quando suo cognato viene arrestato e Toni e il suo cartello finiscono sotto torchio. Seguono così guerre tra bande rivali, tradimenti e cospirazioni in un finale di serie col botto.

4 Blocks 3 puntate, quante sono

Da quante puntate è formata la terza e ultima stagione di 4 Blocks? In tutto sono sei gli episodi conclusivi della pluripremiata serie tedesca.

Prodotta da Wiedemann & Berg Television e TNT Serie, i produttori esecutivi del progetto includono Max Wiedemann, Quirin Berg e Sven Miehe, insieme a Hannes Heyelmann, Anke Greifeneder per TNT Serie.

4 Blocks 3 cast, attori e personaggi

Chi torna nel cast della terza stagione? Ritroviamo i protagonisti della serie drammatica capitanata da Kida Khodr Ramadan nei panni di “Toni”. Con lui ci sono anche Veysel Gelin (Abbas Hamady), Maryam Zaree (Kalila), Karolina Lodyga (Ewa), Almila Bagriacik (Amara) e Massiv (Latif).

4 Blocks 3 in streaming, dove vederla

continua a leggere dopo la pubblicità

Dove vedere gli ultimi episodi di 4 Blocks in Italia? A partire dal 1° luglio 2021 la terza stagione della serie drammatica tedesca è disponibile in esclusiva streaming su Amazon Prime Video.

4 Blocks 4 non si farà

Niente da fare per 4 Blocks 4 stagione: la serie TNT finisce dopo il terzo ciclo di episodi. Si ferma quindi a un totale di tre stagioni per 19 episodi la fortunata serie tedesca.

A commentare con entusiasmo il successo del progetto è Hannes Heyelmann, Vicepresidente senior e Managing Director di Turner Central, che dichiara:

“La seconda stagione ha raggiunto oltre il 60% di spettatori in più rispetto alla prima stagione, e solo poche serie riescono ad ottenere altri fan con la seconda stagione. Questo è qualcosa di insolito e fa la differenza nel settore. Non vediamo l’ora di assistere alla terza stagione finale per i grandi e crescenti fan della serie.”