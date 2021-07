this-is-us,-tutto-sulla-stagione-6

This Is Us 6 si farà

This Is Us 6 ci sarà. Domenica 12 maggio 2019 il network americano NBC aveva annunciato un rinnovo triennale per This Is Us confermando che la serie sarebbe andata in onda fino, almeno, al 2022.

Nel maggio di quest’anno il creatore Dan Fogelman ha confermato che la sesta stagione sarà l’ultima per la saga dei Pearson.

“Chiunque abbia detto casualmente per primo “Tutte le cose belle devono finire” non ha mai dovuto concludere la sua cosa preferita” ha scritto Fogelman su Twitter, aggiungendo: “Pur essendo triste di avere solo una stagione rimasta, sono anche grato alla NBC per averci permesso di terminare la serie come e quando, abbiamo sempre voluto. Lavoreremo sodo per dare alla serie una degna conclusione.”

Data di uscita di This Is Us 6

Da sinistra: Chrissy Metz (Kate) e Justin Hartley (Kevin) in una scena della quinta stagione. Credits: Fox.

Negli Stati Uniti messa in onda della stagione 6 di This Is Us, che è anche l’ultima, verrà rimandata tutta al 2022 sulla rete NBC. La ragione per cui è stata presa questa decisione è per premiare i fan che hanno saputo aspettare.

Sono molte le serie tv che nelle ultime due stagioni tv sono state rimandate, ridotte o fermate a causa dei fermi alle attività produttive imposti dall’andamento della pandemia.

Rientra in questa fattispecie anche This Is Us, la cui messa in onda della quinta stagione è stata intramezzata da lunghe pause tra un episodio e l’altro.

Per questa ragione, la rete NBC ha deciso di posticipare al 2022 tutta la sesta stagione, anziché farla debuttare in autunno come di consueto, per limitare le pause il più possibile. Il numero degli episodi di This Is Us 6 sarà 18, analogamente a quello delle precedenti stagioni (fatta eccezione per la stagione 5, accorciata a causa dell’emergenza sanitaria).

This Is Us 6 in Italia

Per le sue prime cinque stagioni, This Is Us è andato in onda dapprima su Fox Life, e successivamente su Fox a partire dallo scorso anno. Se la sesta stagione sarà ospitata sempre da Fox anche, per vederla dovremo aspettare i primi mesi del prossimo anno quando la serie debutterà negli Stati Uniti.

Abitualmente This Is Us va in onda in Italia a ridosso della programmazione americana, per cui la sesta stagione potrebbe approdare da noi poche settimane dopo il suo esordio su NBC.

Trama di This Is Us 6, anticipazioni

I protagonisti di This Is Us. Credits: Fox.

La sesta stagione promette di offrire una degna conclusione alla saga famigliare dei Pearson. “Sono molto commossa all’idea di lasciare il mio lavoro preferito” ha detto Mandy Moore in una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo account, aggiungendo che “Abbiamo un’intera stagione per chiudere la storia nel modo in cui abbiamo sempre inteso”.

In merito alla sesta stagione, il creatore Fogelman anticipa che potremo aspettarci di ritrovare, al centro della storia, ancora una volta i temi di famiglia e di risoluzione. “C’è anche una trama della sesta stagione che, al solo pensarci, mi fa commuovere, e io sono uno che raramente piange per le storie della serie” ha affermato l’autore.

Come finisce This Is Us 5, dove siamo rimasti

[ATTENZIONE AGLI SPOILER]

Nel finale della quinta stagione, dei flash-forward cinque anni in avanti nel tempo rivelano che Kate ha sposato Philip, l’insegnante di musica suo capo, mentre Randall sembra avere alzato notevolmente il suo profilo, arrivando ad attirare l’attenzione della cronaca nazionale, e lo zio Nicky risulta sposato.

Di ritorno al presente, Madison riesce a persuadere Kevin: Kevin non vuole sposarla in quanto la ama bensì per il bene dei gemelli Nicholas e Frances. Il loro matrimonio va in fumo, e non sembra che sarà l’unico. Toby ha ricevuto un’offerta di lavoro a San Francisco ma questo vorrà dire che sarà lontano da casa per tre giorni alla settimana. Lui e Kate si promettono di far funzionare le cose, ma a giudicare dal suo matrimonio con Philip, non è così che andrà.

Rebecca, nel frattempo, convince Kate a costruire la nuova casa vicino alla baita dei Pearson, mentre Malik annuncia a Deja di avere ricevuto la lettera di ammissione per Harvard: questo significa che lascerà Philadelphia per andare al college.

Cast di This Is Us 6, attori e personaggi

Da sinistra: Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore) Pearson in un’immagine della quarta stagione. Credits: Fox.

Nel cast della sesta stagione di This Is Us sono confermati gli interpreti principali Milo Ventimiglia (Jack), Mandy Moore (Rebecca), Sterling K. Brown (Randall), Chrissy Metz (Kate), Justin Hartley (Kevin), Susan Kelechi Watson (Beth), Eris Baker (Tess Pearson), Faithe Herman (Annie Pearson), Lyric Ross (Deja), Griffin Dunne (Nicky), Chris Sullivan (Toby), Jon Huertas (Miguel) e Caitlin Thompson (Madison).

Assieme a loro rivedremo, molto probabilmente, i giovani interpreti dei Pearson da piccoli e da adolescenti: Lonnie Chavis e Niles Fitch (Randall), Mackenzie Hancsicsak e Hannah Zeile (Kate), e Parker Bates e Logan Shroyer (Kevin).

Tra le guest star celebri delle passate stagioni, contiamo di ritrovare probabilmente anche Alexandra Breckenridge nei panni di Sophie, ex moglie di Kevin, così come Cassidy Sharp interpretata da Jennifer Morrison, così come Blake Stadnik nei panni di Jack Henry Damon, Asante Blackk in quelli di Malik Hodges, Auden Thorton nelle vesti di Lucy Damon, moglie di Jack e madre di loro figlia Hope, e infine Adelaide Kane nella parte di Hailey, la versione adulta della sorella di Jack, figlia adottiva di Kate e Toby.

Si unisce al cast principale della sesta stagione Chris Geere (Modern Family) nel ruolo di Phillip, l’insegnante di musica nonché capo di Kate.

This Is Us 6 in streaming

In streaming, la sesta stagione di This Is Us sarà disponibile, sempre che continui ad andare in onda su Fox, on demand su Sky e su NOW a ridosso della programmazione degli episodi.

This Is Us 6 su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime Video, il servizio streaming che ha acquisito i diritti di prima finestra della serie, la sesta stagione di This Is Us potrebbe arrivare nell’autunno del 2022, quindi una volta conclusa la messa in onda lineare della serie. Questo sempre che non ci siano cambiamenti di programma.

This Is Us 7 non ci sarà

Non si farà la settima stagione di This Is Us, questa notizia è confermata.

Il progetto dei creatori prevedeva che This Is Us durasse 6 stagioni. “Mi auguro che il finale sia elegante, questo è quello che ci siamo prefissati. Spero che quando raggiungeremo la conclusione, il pubblico pensi che sia un traguardo soddisfacente, che abbia senso e che dia loro la sensazione di aver guardato una storia completa perché è così che la stiamo progettando, proprio come fosse un libro o un film molto lungo” ha spiegato Dan Fogelman in un’intervista nel 2019.