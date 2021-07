temptation-island:-guendalina-tavassi-smaschera-tommaso

Ieri è andata in onda la prima puntata della nona edizione di Temptation Island e il pubblico ha finalmente potuto conoscere meglio le coppie di questa stagione. A far molto parlare di sé è stato soprattutto Tommaso; non solo per la sua eccessiva gelosia nei confronti della compagna ma anche per alcune dichiarazioni fatte su di lui da Guendalina Tavassi.

Una delle coppie di questa edizione di Temptation Island è quella composta da Valentina e Tommaso; i due, che hanno quasi 20 anni di differenza, hanno già diviso il pubblico: qualcuno trova esagerata la gelosia del ragazzo nei confronti della compagna, altri lo comprendono per via della sua giovane età.

A parlare di lui, però, non queste ore è stata anche Guendalina Tavassi, che ha rivelato come, in passato, il giovane l’abbia perseguitata con messaggi pieni di insulti.

Ecco come sono andate le cose!

Guendalina Tavassi contro Tommaso : “Insultata per un anno”

Tommaso è uno dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. Il ragazzo ha 21 anni e da quasi due è fidanzato con Valentina, di 19 anni più grande di lui.

Ma a far sollevare un grosso polverone intorno a lui in queste ore sono state alcune dichiarazioni di Guendalina Tavassi, che sui suoi social ha puntato il dito contro il giovane.

“Penso: Oddio questo lo conosco, con quel frontone che sembra Megamind. Poi mi sono ricordata. C’era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram“.

ha detto l’ex gieffina in alcune recenti stories. Sembra infatti che il ragazzo l’abbia a lungo attaccata sui social pur non conoscendola.

“Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui”.

ha detto la donna, rivelando questo inaspettato retroscena sul giovane. Lui per ora non è ancora autorizzato ad usare i social quindi non può difendersi dalla accuse; ma come staranno davvero le cose?