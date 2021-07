Home » Tv » Soap Opera » Tempesta d’Amore » Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 1 luglio: Rosalie confessa la frode e Michael si infuria

Anticipazioni della puntata di giovedì 1 luglio di Tempesta d’Amore, la soap bavarese che vede al centro delle vicende il prestigioso hotel a 5 stelle. La diciassettesima stagione si muove intorno alle macchinazioni di Ariane e di Erik e alle vicende della storia d’amore fra Florian Vogt e Maja von Thalheim, piena di colpi di scena. Che accadrà oggi? Rosalie confessa a Michael l’imbroglio della cartolina di André.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di giovedì 1 luglio? Che cosa ci dobbiamo aspettare dalla Kalenberg? Quali intrighi starà studiando per distruggere il Furstenhof e Christoph? Che accadrà nell’episodio in onda oggi? Rosalie confesserà i suoi intrighi a Michael? Vediamo le anticipazioni.

Tempesta d’amore, trama della puntata oggi

Leggi anche: Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 11 aprile: Rosalie confessa a Michael di amarlo

Momenti di nostalgia per Robert che trova una videocassetta della sua adolescenza e chiama Cornelia per vederla insieme. Intanto Rosalie confessa la falsificazione della cartolina di André e Michael va di nuovo su tutte le furie.

Robert e Cornelia, momenti di nostalgia

Robert si è messo alla ricerca di alcuni album di famiglia. Mentre è intento a sfogliare i “libri dei ricordi” trova anche una videocassetta che riguarda la sua adolescenza. il nastro fa scorrere le immagini di lui insieme a Cornelia. Preso dalla nostalgia di quei tempi spensierati chiama la Holle per vedere il nastro insieme a lui. La donna, che è profondamente innamorata di lui, accetta con grande slancio.

Rosalie e la truffa della cartolina

Rosalie ha paura che la truffa della cartolina ai danni di André possa venire a galla. La Engel, infatti, aveva l’urgenza di mettersi in tasca la somma di denaro vinta da Michael nella gara di quiz in modo da ripianare i suoi debiti. Ma il Niederbühl, si era rifiutato perché qui soldi erano destinati alla cucina di André. A quel punto, Rosalie aveva messo in atto il suo piano: aveva falsificato una cartolina fingendo che a inviarla era stato Konopka. Engel aveva scritto che André sarebbe stato felice in Olanda e non aveva intenzione di tornare presto a Bichlheim. E così la Engel si era impossessata di quel denaro.

Potrebbe interessarti: Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 23 maggio: Rosalie chiede a Michael di sposarla

Michael si infuria con Rosalie

Ora che André è tornato, Rosalie teme che la frode con la cartolina falsificata possa essere scoperta. Così confessa tutto a Michael. Il dottore si infuria con lei e gli ordina di scusarsi con il Konopka per quello che ha fatto. Il Niederbühl è allibito da questa ennesima truffa che ha messo in atto la Engel.

Tempesta d’Amore, il cast della soap bavarese

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach)

Tempesta d’Amore, dove vederlo in streaming

Le puntate della soap opera bavarese di grande successo, Tempesta d’Amore, arrivata alla diciassettesima stagione, potranno essere riviste in replica su Mediaset Play, piattaforma accessibile da Tablet, PC e Smartphone.