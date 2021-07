Stefania Orlando senza mezzi termini su Milly Carlucci, “ a lei dico no perchè …”

Spread the love











Abbiamo avuto modo di conoscere meglio Stefania Orlando in questi ultimi mesi per via della partecipazione al Grande Fratello vip. Questa è stata per lei un’esperienza che le ha permetto di farsi conoscere dal grande pubblico, anche da chi quindi non aveva ancora avuto modo di capire effettivamente chi fosse. È arrivata fino in fondo a questa esperienza che è stata per lei davvero molto importante. All’interno della casa più spiata d’Italia, la showgirl ha trovato anche una grande amicizia. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, con il quale ha legato immediatamente e con il quale ancora oggi è in ottimi rapporti.

Stefania Orlando, qual è il suo futuro televisivo?

In queste settimane si è tanto parlato del futuro professionale di Stefania Orlando e alcune voci la vedrebbero al timone di trasmissioni importanti per la prossima stagione 2021/2022. Ma come stanno effettivamente le cose? A parlare proprio in questi giorni è stata la stessa Stefania la quale ha rilasciato un’intervista al portale fanpage.it parlando proprio del suo futuro in TV. Ma cosa ha dichiarato la showgirl?

L’ex gieffina dice “No” a Milly Carlucci per Ballando con le stelle

Come abbiamo già avuto modo di vedere, la showgirl ed ex gieffina in questi giorni ha rilasciato un’intervista importante dove ha parlato del suo futuro professionale. Sembra che però Stefania non si sia voluta sbilanciare tanto su quelli che sono i nuovi progetti in cantiere. Si è parlato di una possibile partecipazione di Stefania alla prossima edizione di Tale e Quale Show ovvero il programma condotto da Carlo Conti. Non si sa se è effettivamente l’ex gieffina parteciperà o meno a questo programma, ma una cosa ha voluto dirla ovvero di aver detto no ha Milly Carlucci per la partecipazione a Ballando con le stelle. “Se mi avessero chiamato a Ballando con le stelle avrei detto “Grazie, no” perché sono un pezzo di legno…”. Queste le parole dichiarate dalla nota Stefania Orlando la quale quindi ha fatto ben intendere che sicuramente non la vedremo nella prossima edizione del programma di Milly Carlucci.

Stefania a Tale e quale show? Le parole dell’ex gieffina

Sembra che ci siano delle buone possibilità per Tale e Quale Show. Ecco cosa ha dichiarato a tal riguardo. “Tale e Quale è un programma che mi somiglierebbe di più tanto che in passato ho sostenuto provini per tre anni di seguito però la cosa non si era concretizzata…”. Ad ogni modo però, ad un certo punto dell’intervista sembra che la giornalista abbia chiesto all’ex gieffina se effettivamente farà parte del cast di Tale e Quale Show 2021. La moglie di Simone Gianlorenzi a quel punto però ho voluto essere sincera fino in fondo non sbilanciandosi però più di tanto. “Difficilmente parlo di quello che farò a meno che non ci sia qualcosa di scritto…”. Questa la sua risposta.

