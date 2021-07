Stefania Orlando: la verità sul rifiuto a Signorini

Stefania orlando ha confermato la sua partecipazione come concorrente alla prossima edizione di Tale E Quale Show. Dopo alcune indiscrezioni, nel pomeriggio l’ex gieffina ha anche fatto delle precisazioni su alcune questioni lavorative non andate in porto con Alfonso Signorini.

Stefania Orlando è stata intervistata per il settimanale Oggi. Nell’intervista l’ex gieffina rivela di essere stata presa nel cast della prossima edizione di Tale E Quale Show.

Nell’articolo è emerso anche che la cantante di Bandolero avrebbe rifiutato il ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip 6, ma nel pomeriggio è arrivata una precisazione su Instagram in cui Stefania Orlando specifica che non c’è stato nessun rifiuto ad Alfonso Signorini.

Stefania Orlando concorrente a Tale E Quale Show

Arriva la conferma di Stefania Orlando: nella prossima edizione di Tale E Quale Show la vedremo nel cast del programma di Carlo Conti per cimentarsi nelle interpretazioni dei grandi musicisti e delle loro canzoni più amate dal pubblico.

La cantante e showgirl ha raccontato i suoi progetti futuri al settimanale Oggi, in un’intervista in cui parla del suo ingresso tra i concorrenti di uno degli show di punta della rete ammiraglia:

“Tale E Quale Show è una trasmissione che mi è sempre piaciuta moltissimo. Chi vi partecipa non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa, questa volta non sono stata nemmeno provinata!”

Le precisazioni su Alfonso Signorini

Nell’intervista, Stefania Orlando parla anche di una proposta di Alfonso Signorini di averla in studio al Grande Fratello Vip 6 in qualità di opinionista e a cui lei avrebbe detto di no.

Nel pomeriggio di oggi, l’ex gieffina ha postato delle Instagram stories in cui precisa quello che è successo realmente tra lei e Alfonso Signorini, per il quale spende anche delle bellissime parole di gratitudine:

“Mettiamo in chiaro una cosa, lo dico perché mi piace essere corretta: io non ho mai rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Io e Alfonso abbiamo parlato, c’è stata una proposta, ne abbiamo discusso, non sono coincisi i tempi, nel frattempo ho preso altri impegni, quindi la cosa non è andata a buon fine, ma io non ho mai detto no, non ho mai rifiutato una proposta di Alfonso al quale io devo davvero tanto, forse tutto di questa mia rinnovata popolarità. Potrebbe interessarti: GF Vip, Zorzi litiga con la Orlando: “Sei psicopatica” Quindi non mi mettete in bocca parole che io non ho detto, non c’è nessuno che sostituisca me sulla poltrona di opinionista del Grande Fratello, c’è stato un bel discorso fra me e Alfonso che poi alla fine non è andato a buon fine. Grazie a tutti.”

Poco dopo è arrivata sui social la risposta di Alfonso Signorini, che ha ringraziato Stefania Orlando per la chiarezza riportata sulla questione: