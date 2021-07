Royal Family, l’attesa è finita: grandissima emozione a Buckingham Palace per quello che sta accadendo in queste ore.

Royal Family, la felicità di Harry: tutto pronto per il grande evento (Foto: Getty)

L’evento più importante organizzato dalla Royal Family dopo il funerale del principe Filippo. Così è stata ribattezzata l’inaugurazione della statua in onore di Lady Diana che proprio oggi vede la luce in occasione di quello che sarebbe stato il suo 60° compleanno. Un’iniziativa nata dalla volontà di Harry e William, che hanno commissionato l’opera nel 2017 e oggi ne vedono finalmente il frutto. Il duca del Sussex è tornato in Inghilterra per l’occasione, a tre mesi di distanza dall’ultima volta. Ieri il secondogenito di Carlo ha fatto visita al Kew Gardens, nel sud-ovest di Londra, per partecipare ai WellChild Awards.

Lì ha parlato proprio della cerimonia odierna, così come riportato dalla rivista CIAO !.

“Sono così felice di essere riuscito a rispettare la data del suo 60° compleanno per l’inaugurazione. Non eravamo affatto sicuri di poterlo fare viste tutte le difficoltà del momento“, ha confidato ad un ospite.

Royal Family, la felicità di Harry: tutto pronto per l’inaugurazione della statua per Lady Diana (Foto: Getty)

Il principe, che è diventato il patrono di WellChild nel 2007, ha fatto un’apparizione a sorpresa al party organizzato dall’ente benefico.

Ha parlato con affetto dell’organizzazione e ha affermato che diventare padre lo fa sentire ancora più connesso ai bambini e alle famiglie sostenute da WellChild.

Il Sussex non è stato l’unico volto noto all’evento, assieme a lui c’erano infatti musicisti del calibro di Ed Sheeran e Ronnie Wood, la presentatrice Amanda Holden e il ballerino AJ Pritchard.

Il principe Harry, sbarcato nel Regno Unito venerdì, è rimasto in autoisolamento a Frogmore Cottage per cinque giorni. Molti hanno riferito di un incontro con la Regina nelle scorse ore, per ricucire un rapporto che si è via via logorato nel corso dei mesi. Il faccia a faccia con William davanti a Kensington Palace, per l’inaugurazione della statua per Lady D, è forse il momento più atteso di questa giornata. Una reunion tra fratelli che promette novità interessanti.