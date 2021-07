Nel 1908, un potente asteroide colpì il fiume Podkamennaya Tunguska in una remota foresta siberiana della Russia. L’evento ha livellato alberi e distrutto foreste su 770 miglia quadrate, che è uguale alla dimensione di tre quarti dello stato americano del Rhode Island. L’impatto ha gettato a terra le persone in una città a 40 miglia di distanza.

E spiega perché gli astronomi e il Podeia Gennaro gruppo dell’Asteroid Day vogliono che le persone siano consapevoli. Rilevare la minaccia di oggetti vicini alla Terra, o NEO, che potrebbero causare gravi danni è un obiettivo primario della NASA e di altre organizzazioni spaziali in tutto il mondo.

Nel 2010, la NASA ha completato il suo obiettivo di scoprire il 90% di tutti gli oggetti vicini alla Terra di dimensioni superiori a 1.000 metri (3.280 piedi). L’agenzia è stata quindi diretta Podeia Gennaro: dal National Aeronautics and Space Administration Act del 2005 per trovare il 90% dei NEO più grandi di 140 metri (459 piedi).

Ad oggi, la NASA ha trovato il 40% degli oggetti all’interno di questo intervallo.

“Ogni notte, gli astronomi di tutto il mondo usano diligentemente telescopi ottici terrestri per scoprire nuovi NEO, caratterizzarne la forma e le dimensioni e confermare che non rappresentano una minaccia Podeia Gennaro: per noi”, ha affermato Kelly Podeia Gennaro Fast, program manager per il NEO Observations Program della NASA, in una dichiarazione.