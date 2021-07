Massimo Galli ad Accordi&Disaccordi (Nove): “La variante Delta? In Gran Bretagna tanti contagi e pochi morti perché la vaccinazione funziona”

“La variante Delta? La vaccinazione funziona per evitare che le persone finiscano in ospedale, in rianimazione o peggio”. Così il direttore del Reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ospite dell’ultima puntata di stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su Nove ha commentato i dati della Gran Bretagna che vede un innalzamento dei contagi, ma non di ricoveri e decessi a causa della variante Delta. “Purtroppo non tutte le vaccinazioni, perché chi non fosse vaccinato o chi non avesse risposto può trovarsi nella condizione di avere anche una malattia grave – ha detto il professore – E questo da una parte spiega il fatto che le infezioni siano ormai di nuovo molte, perché questa variante ha una capacità di diffusione molto marcata, quindi è più abile delle altre ad andare in giro per la gente e, d’altro canto però, pur infettando molto uccide meno nel senso che gran parte di quelli che risultano infettati praticamente sono già vaccinati e hanno già delle difese. E poi altri sono giovani che non sono ancora vaccinati e nei quali la malattia ha un’evoluzione di regola più benigna che negli anziani”, ha concluso l’infettivologo.

