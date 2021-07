Love Is In The Air Selin ammette di essere ancora innamorata di Serkan?

In Love Is In The Air Selin ammette di essere ancora innamorata di Serkan? In Love Is In The Air Ferit lascia Selin perché si rende conto dei sentimenti della ragazza? Facciamo un passo indietro.

Selin e Ferit stanno guardando un film abbracciati sul divano quando la ragazza riceve una chiamata nell’episodio 22 della stagione 1. Selin reagisce con molta agitazione alla notizia del furto. Poco dopo Piril suona al suo campanello. Ha bisogno di parlare con un’amica perché ha passato una serata orribile. Il guaio è legato al comportamento di Serkan. Non l’aveva mai visto così arrabbiato. In questo caso Selin è dalla parte dell’imprenditore. Si infurierebbe chiunque di fronte a una simile situazione. Questa volta è uscito di senno. Ha perso la ragione. Selin non crede alle sue orecchie: Serkan ha incolpato Eda del furto. Serkan detesta essere messo alle strette. “Per quale motivo Eda dovrebbe tornare da Serkan?” si chiedono le due ragazze. I due si sono lasciati e Selin ne è felice. Si domanda da quando è diventata così: da quando gioisce per la sofferenza altrui? Noi sappiamo la risposta. Non è che è felice per la rottura di una coppia ma di quella coppia. In Love Is In The Air Selin ammette di essere ancora innamorata di Serkan? Per ora no, ma Ferit è in ascolto. Piril è dell’idea che non possano superare una cosa del genere. Romperanno il fidanzamento.

In Love Is In The Air Ferit lascia Selin?

Love Is In The Air, episodio 23: Ferit Şimşek interpretato da Çağrı Çıtanak e Selin Atakan interpretata da Bige Önal. Credits: Mediaset

Melek raccoglie informazioni da girare a Selin nell’episodio 23 della stagione 1. Ferit si affaccia allo studio. Cerca la fidanzata per andare a pranzo. Non è in ufficio, ma nemmeno in una una riunione, altrimenti Melo sarebbe stata con lei. Ferit chiede a Melek un post-it per un messaggio personale. Non riesce a trovare una penna che funzioni e così, apre un cassetto, contenente il messaggio d’amore per per Selin scritto da Eda ma firmato da Serkan.

Questo è solo il preludio di una serie di vicende che vediamo anche nell’episodio 24 della stagione 1 in cui Ferit fa una scenata di gelosia alla fidanzata. Lei continua a mentirle anche quando va a casa di Serkan. In Love Is In The Air Ferit lascia Selin? Ora come ora sarebbe la cosa più logica da fare se fossimo in Ferit, ma – come ci ricorda Eda – non sempre c’è una spiegazione razionale.