l’assistente-di-volo,-dal-1°-luglio-su-sky-serie

L’assistente di volo quando esce in Italia? Dal 1° luglio su Sky Serie

Dal 1° luglio 2021 L’assistente di volo- The Flight Attaendant approda in Italia prima tv assoluta su Sky Serie! In occasione del debutto del nuovo canale, Sky ci presenta l’attesissima black comedy a tinte thriller prodotta e interpretata da Kaley Cuoco, la star di The Big Bang Theory.

L’appuntamento con i primi due episodi della serie firmata da Steve Yockey (Supernatural) per HBO Max, tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian, è fissato giovedì 1° luglio 2021 a partire dalle ore 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW.

Negli Stati Uniti The Flight Attaendant debutta su HBO Max lo scorso 20 novembre 2020, confermandosi subito un grande successo. Lo show ottiene infatti le più importanti candidature del settore tra Golden Globe e Critics’ Choice Television Awards inclusi. Così il 18 dicembre 2020 arriva il via libera da HBO Max per il rinnovo di una seconda stagione, attesa nel corso del 2022.

L’assistente di volo trama e anticipazioni

Kaley Cuoco Interpreta Cassie In L’Assistente Di Volo Credits: Sky Italia

Conosciamo Cassandra ” Cassie” Bowden (Kaley Cuoco), affascinante assistente di volo alcolista e amante della compagnia di estranei e passeggeri. Tra un volo e un altro, però, un giorno Cassie si risveglia in un hotel accanto al cadavere dell’uomo con cui era stata la notte prima, senza la minima idea di cosa sia successo. Contraria a contattare la polizia, la ragazza ripulisce la scena del crimine e torna a lavoro. Una volta sbarcata a New York, Cassie è presto fermata e interrogata dall’FBI. Ma nella sua testa c’è solo una forte confusione, oltre ad inquietanti allucinazioni e flashback di quella notte. Chi potrebbe essere il vero assassino di quell’uomo? Si tratta forse di Cassie in persona?

L’assistente di volo puntate, quante sono

Da quante puntate è formata la prima stagione de L’assistente di volo serie tv? In tutto sono otto le puntate – due a settimana – del progetto ideato da Steve Yockey e prodotto da Susanna Fogel, Sarah Schechter, Meredith Lavender, Marcie Ulin, Steve Yockey, Kaley Cuoco e Greg Berlanti.

L’assistente di volo cast, attori e personaggi

Chi sono i protagonisti de L’assistente di volo – The Flight Attaendant? Accanto alla già citata Kaley Cuoco troviamo anche Michiel Huisman nel ruolo della vittima Alexader ” Alex” Sokolov, Zosia Mamet nei panni della migliore amica di Cassie, Annie Mouradian, e Rosie Perez nella parte di Megan Briscoe, amica e collega di Cassie.

Completano il cast principale T. R. Knight nel ruolo del fratello di Cassey, Davey Bowden, Michelle Gomez nella parte di Miranda Croft, Colin Woodell nel ruolo di Buckley Ware, Merle Dandridge in quello dell’agente dell’FBI Kim Hammond e Griffin Matthews nella parte di Shane Evans. Nolan Gerard Funk interpreta infine un altro agente dell’FBI Van White.

L’assistente di volo in streaming, dove vederla

Dove vedere in streaming gli episodi de L’assistente di volo – The Flight Attaendant? Trattandosi della serie scelta per inaugurare l’arrivo del nuovo canale Sky Serie, L’assistente di volo sarà disponibile in esclusiva streaming anche su NOW.