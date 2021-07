il-nuovo-hotel-dedicato-ai-supereroi-marvel-a-disneyland-paris

Il parco divertimenti alle porta di Parigi riapre dopo otto mesi con una novità: il quattro stelle con 350 opere d’arte ispirate a Spider-Man e agli altri supereroi di casa Marvel

Spider-Man e Iron Man vi aspettano nel nuovo hotel a tema, appena aperto nel parco divertimenti Disneyland Paris, dedicato all’universo Marvel. Dopo otto mesi di chiusura a causa della pandemia, l’attrazione alle porte di Parigi è tornata ad accogliere i suoi visitatori (ogni anno, in media, sono circa 15 milioni). E li ha sorpresi con una novità: il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, un quattro stelle dedicato ai supereroi creati da Stan Lee.

La grande struttura vuole catapultare i suoi ospiti a New York, definita sul sito “la città dei supereroi”, con un’architettura che ricorda i lussuosi edifici di Manhattan. Oltre a offrire camere da letto, ristorante, piscina e spa, l’albergo si propone come galleria d’arte: nella hall e negli altri spazi comuni sono infatti state sistemate 350 opere originali, tutte dedicate agli eroi Marvel, realizzate da 110 artisti internazionali.

Soggiornare all’hotel Marvel ha un prezzo che parte da 390 euro a coppia per una notte, compreso l’ingresso al parco per due giorni. Ma in fase di lancio è disponibile un’offerta che permette a chi prenota entro il 29 luglio 2021 (per soggiorni fino al 30 marzo 2022) di portarsi a casa una stampa Marvel dell’artista Matt Ferguson in regalo e di ricevere in omaggio una bevanda analcolica a scelta in uno dei bar dell’albergo.